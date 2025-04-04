Penny Stock: 290% रिटर्न वाले Paisalo Digital की तगड़ी चाल, अब निवेशकों की नजरें टिकीं

स्टॉक मार्केट में कई पेनी स्टॉक ने निवेशकों को कुछ सालों में तगड़ा रिटर्न दिया है। इन शेयर में Paisalo Digital Ltd का नाम भी शामिल है। इस कंपनी ने निवेशकों को 5 साल में 290 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है। पिछले एक साल से कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिला है। लेकिन, एक बार फिर से निवेशकों को उम्मीद है कि स्टॉक में तेजी आएगी।

4 अप्रैल 2025 (शुक्रवार) को पैसालो डिजिटल के शेयर (Paisalo Digital Share) 2 फीसदी की गिरावट के साथ 34.25 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

फोकस में क्यों है शेयर

Paisalo Digital Ltd ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी 8 अप्रैल 2025 को अहम बैठक करने जा रही है। इस मीटिंग में कंपनी नई पूंजी जुटाने पर चर्चा करेगी। इसके तहत कंपनी नए इक्विटी शेयर्स (Equity Shares) या अन्य किसी तरीके से पूंजी इकट्ठा कर सकती है। माना जा रहा है कि कंपनी Private Placement, Preferential Issue या फिर अन्य तरीके से पूंजी कलेक्ट करेगी। ये सब कुछ नियमों और मंजूरियों के अनुसार होगा।

कंपनी ने चुकाए अपने बॉन्ड

इससे पहले कंपनी ने 9.95% ब्याज वाले Listed, Secured Redeemable Non-Convertible Debentures (NCDs) में से 1,200 NCDs को 28 मार्च 2025 को मैच्योरिटी पर चुका दिया है। बाकी के 600 NCDs 28 जून 2025 को मैच्योर होंगे।

Paisalo Digital के बारे में

Paisalo Digital Limited एक रजिस्टर्ड NBFC (Non-Banking Financial Company) है, जो RBI से रजिस्टर्ड है। यह कंपनी भारत के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में काम करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो के अनुसार इसने अभी तक 65 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस दिया है। इसके पास 3,275 टचपॉइंट हैं जो 22 राज्यों में फैले हैं।

पिछले दो सालों में कंपनी ने 3,400 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन किया है। इसका business correspondent model, SBI और Bank of India जैसे बैंकों से साझेदारी, और आधुनिक तकनीक की मदद से यह देश के गरीब और कमजोर वर्ग तक बैंकिंग सर्विस पहुंचा रही है।

शेयर की परफॉर्मेंस (Paisalo Digital Share Performance)

कंपनी का मार्केट-कैप 3,200 करोड़ रुपये से ज्यादा है। कंपनी के शेयर पिछले एक साल में 34.48 रुपये के लो से चढ़कर 86.82 रुपये के हाई तक गया है। दिसंबर 2024 तक, SBI Life Insurance के पास 9.87% और LIC के पास 1.35% हिस्सेदारी है। ये एक मजबूत Small-Cap stock माना जा रहा है। हालाकि,सालभर से शेयर में गिरावट देखी जा रही है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी के शेयर ने एक साल में 48.64 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं,2025 में अभी तक शेयर में 30 फीसदी की गिरावट आई है। शेयर ने भले ही अभी तक नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 5 साल में शेयर ने 290 फीसदी का शानदार रिटर्न भी दिया है।