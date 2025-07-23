1 रुपये से भी सस्ता शेयर करेगा बड़ा धमाका, सिंगापुर की कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की हो रही तैयारी

शेयर बाजार में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो सस्ते होने के बावजूद बड़े-बड़े प्लान बना रहे होते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक IFL Enterprises Ltd. है। यह शेयर फिलहाल ₹1 से भी कम में मिल रहा है, लेकिन कंपनी अब ऐसा कदम उठाने जा रही है जिससे इसके शेयर में जबरदस्त हलचल देखने को मिल सकती है।

कंपनी का बड़ा प्लान

कंपनी ने जानकारी दी कि वह 1 अगस्त 2025 को अपने बोर्ड की मीटिंग करने जा रही है। इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि सिंगापुर की कंपनी Unique Global Managed Services PTE. Ltd. में 12% हिस्सेदारी खरीदी जाए या नहीं। अगर यह डील होती है, तो IFL का इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस बढ़ेगा।

IFL Enterprises इस डील से अपनी फाइनेंशियल हालत को और मजबूत करना चाहती है। इससे कंपनी को ग्रोथ में मदद मिलेगी और शेयरधारकों को भी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

IFL Enterprises के बारे में

यह कंपनी अहमदाबाद से चलती है। इसका काम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। यह खेती से जुड़े सामानों का एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट और ट्रेडिंग करती है। यानी भारत से बाहर भी एग्री प्रोडक्ट्स बेचती और खरीदती है।

विदेशी निवेशकों की भी नजर

इस कंपनी में अब विदेशी निवेशकों (FPI) की भी दिलचस्पी दिख रही है। 11 जुलाई 2025 तक, चार विदेशी निवेशकों ने मिलकर इस कंपनी में लगभग 16% की हिस्सेदारी खरीद ली है।

शेयर की कीमत और परफॉर्मेंस

23 जुलाई 2025 को शेयर की कीमत करीब ₹1.01 है, जो पिछले दिन से 4.12% ज्यादा है। पिछले 5 सालों में शेयर ने लगभग 300% का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में स्टॉक में 21% से ज्यादा की गिरावट आई है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक यह शेयर 1% से थोड़ा कम गिरा है।

इस शेयर ने पिछले साल 22 अगस्त 2024 को ₹1.39 का उच्चतम स्तर छुआ था और इस साल 28 मार्च 2025 को यह ₹0.56 तक गिर गया था। फिलहाल इसका मार्केट कैप ₹115 करोड़ के करीब है।