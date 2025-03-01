इस ‘छोटू’ शेयर ने किया कमाल! पांच साल में 4 गुना हुआ पैसा, LIC के पास भी है हिस्सेदारी - कीमत ₹25 से कम
Penny Stock: शेयर बाजार में ऐसे कई पेनी स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को बंपर रिटर्न दिया है। आज हम आपको एक ऐसे पेनी स्टॉक में बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने भी निवेश किया है।
पांच साल में इस छोटू शेयर ने निवेशकों का पैसा 4 गुना कर दिया है। ऑटो सेक्टर की इस कंपनी का नाम Hindustan Motors Limited है। चलिए जानते हैं इस शेयर ने कब-कब कितना रिटर्न दिया है और एलआईसी के पास इस कंपनी के कितने शेयर हैं।
Hindustan Motors Share Price
कंपनी का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 4.44% या 1.04 रुपये टूटकर 22.39 रुपये पर रहा तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.14% या 0.74 रुपये गिरकर 22.79 रुपये पर रहा।
Hindustan Motors Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो पिछले 1 साल में स्टॉक 19 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 63 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 115 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
पांच साल में 4 गुना हुआ पैसा
अगर पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो शेयर ने इस दौरान निवेशकों का पैसा 4 गुना करते हुए 385 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।
LIC पर कितनी हिस्सेदारी?
Trendlyne के डेटा के मुताबिक दिसंबर 2024 तक LIC पर इस कंपनी के 1.32% यानी 2,749,254 इक्विटी शेयर थे।
Hindustan Motors के बारे में
हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की स्थापना भारत की आजादी से पहले गुजरात के पोर्ट ओखा में हुई थी। 1948 में कंपनी के ऑपरेशन को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के उत्तरपारा में शिफ्ट कर दिया गया जहां कंपनी ने प्रतिष्ठित एम्बेसडर कार का प्रोडक्शन शुरू किया था।