यह सस्ता पेनी स्टॉक अचानक चढ़ा अपर सर्किट पर, तिमाही रिजल्ट ने कर दिया कमाल

एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनी Harshil Agrotech Ltd के शेयरों में गुरुवार को तगड़ी तेजी देखने को मिली। इस पेनी स्टॉक (Penny Stock) पर 4.72% का अपर सर्किट (Upper Circuit) लग गया और यह 1.33 रुपये की कीमत पर लॉक हो गया।शेयर में अचानक आई तेजी की असली वजह कंपनी के तिमाही नतीजे (Quarterly Results) हैं।

कैसे हैं कंपनी के तिमाही नतीजे

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल-जून 2025 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 6.5 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा सिर्फ 90 लाख रुपये था। खास बात ये है कि पिछली तिमाही में कंपनी को घाटा हुआ था, ऐसे में मौजूदा क्वार्टर में आया यह प्रॉफिट कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है।

अगर बात रेवेन्यू की करें तो कंपनी ने इस तिमाही में 58.9 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में उसका रेवेन्यू 11.3 करोड़ रुपये था। इसका मतलब है कि कंपनी की कमाई में 430% का जबरदस्त उछाल आया है।

कंपनी का टोटल एक्सपेंस बढ़कर 51 करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले साल की जून तिमाही में यह खर्च सिर्फ 10.1 करोड़ रुपये था।

स्टॉक का परफॉरमेंस (Harshil Agrotech Ltd Stock Performance)

अगर हम स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में यह शेयर करीब 63% गिर चुका है। हालांकि, लंबी अवधि की बात करें तो इसने निवेशकों को मल्टीबैगर (Multibagger Stock) रिटर्न भी दिए हैं। पिछले 5 साल में इस शेयर ने करीब 2116% का गजब का रिटर्न दिया है।

स्टॉक का 52 वीक हाई 11.79 रुपये है, जबकि इसका 52 वीक लो 1.18 रुपये पर दर्ज हुआ था।

Harshil Agrotech Ltd के बारे में

Harshil Agrotech Ltd की शुरुआत 18 नवंबर 1972 को हुई थी। तब इसका नाम मिर्च टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड था। इसके बाद में 11 सितंबर 2023 को कंपनी का नाम बदलकर Harshil Agrotech Ltd कर दिया गया।

शुरुआत में कंपनी का बिजनेस बहुत अलग था। यह फर्टिलाइजर, केमिकल, बिजली प्रोडक्शन, स्टील, दवाइयां, रंग और कागज़ जैसे अलग-अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती थी। लेकिन साल 2023 में कंपनी ने अपना फोकस बदल लिया और अब यह पूरी तरह से कृषि और उससे जुड़े प्रोडक्ट के कारोबार पर ध्यान दे रही है।