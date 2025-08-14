Multibagger Share: Q1 में मुनाफे में तीन गुना उछाल, शेयर ने दिया 36000 फीसदी का रिटर्न

हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (Hazoor Multi Projects Ltd) ने अप्रैल-जून 2025 के नतीजे जारी कर दिए हैं। जून तिमाही में कंपनी को तगड़ा मुनाफा हुआ है। आज कंपनी के शेयर ₹43.48 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

इस तिमाही में कंपनी की कुल कमाई ₹100 करोड़ रही, जो पिछले साल इसी समय ₹35 करोड़ थी। इसका मतलब है कि कंपनी की कमाई लगभग तीन गुना हो गई। वहीं, मुनाफे की बात करें तो इस बार कंपनी ने ₹8.40 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह सिर्फ ₹7.86 लाख था।

अगर कंसॉलिडेटेड नतीजों पर नजर डालें तो कुल आय ₹180 करोड़ रही, जो पिछले साल ₹71 करोड़ थी। कंपनी का मुनाफा भी बढ़कर ₹13.78 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल यह ₹9.46 करोड़ था।

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के बोर्ड ने Gammon Engineers and Contractors Pvt. Ltd. के EPC बिजनेस को खरीदने के लिए बाइंडिंग ऑफर देने की मंजूरी दे दी है। अब आगे की प्रक्रिया और जरूरी मंजूरियों के बाद ही यह डील पक्की होगी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस?

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 4 फीसदी गिरा है। साल 2025 में अब तक स्टॉक 18 फीसदी गिरा है। एक साल में शेयर में 18 फीसदी की तेजी आई है। पिछले पांच साल में शेयर ने 36,133 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। शेयर का 52-वीक हाई ₹63.90 और 52-वीक लो 32 रुपये है।