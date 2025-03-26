scorecardresearch
Penny Stock: ₹30 वाला शेयर मचा रहा धूम! बैक टू बैक अपर सर्किट - आपका दांव है?

शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 26% चढ़ा है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज उसके पास 5 लाख रुपये का कॉर्पस होता।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 26, 2025 12:04 IST

Penny Stock: बुधवार 26 मार्च को जहां शेयर बाजार सुबह 11:33 बजे तक गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है वहीं एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसमें पिछले 5 कारोबारी दिन में एक के बाद एक अपर सर्किट देखने को मिला है। आज भी शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा है। 

इस छोटू शेयर ने निवेशकों का पैसा 5 साल में चार गुना कर दिया है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज उसके पास 5 लाख रुपये का कॉर्पस होता। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Dhanlaxmi Bank Ltd.

बैक टू बैक अपर सर्किट

अगर पिछले पांच कारोबारी दिन का आंकड़ा देखें तो शेयर में 20,21, 24 और 25 मार्च को अपर सर्किट लगा है। शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 26% चढ़ा है। 

1 लाख बन गया 5 लाख

पांच साल पहले यानी 27 मार्च 2020 को शेयर की कीमत सिर्फ 6 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास धनलक्ष्मी बैंक के 16,666 इक्विटी शेयर होते। 

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 30 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 4,99,980 रुपये यानी करीब 5 लाख रुपये होते। 

Dhanlaxmi Bank Share Price

शेयर बाजार में आज स्टॉक 5% के अपर सर्किट के साथ लॉक है। शेयर आज बीएसई और एनएसई पर 1.43 रुपये चढ़कर 30.06 रुपये पर है। 

Dhanlaxmi Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 26% चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में शेयर 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 2 साल में स्टॉक 154 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 204 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 374 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 26, 2025