Penny Stock: ₹14 वाला छोटू शेयर बना निफ्टी का टॉप गेनर! गिरते बाजार में लगा 20% का अपर सर्किट - आपका दांव है?

Penny Stock: शेयर बाजार में बुधवार को आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच आज हम आपको एक ऐसे पेनी स्टॉक में बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आज 20% का अपर सर्किट लगा है और शेयर दोपहर 12:14 बजे तक निफ्टी का टॉप गेनर है।

इस पेनी स्टॉक ने निवेशकों को धमाकेदार रिटर्न देते हुए सिर्फ 1 हफ्ते में 36 प्रतिशत का ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है। जिस ‘छोटू’ शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Binani Industries Ltd. यह कंपनी ब्रज बिनानी ग्रुप के मैन्यूफैक्चरिंग बिजनेस की होल्डिंग कंपनी है।

Binani Industries Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई और एनएसई पर 20% के अपर सर्किट के साथ 14.76 रुपये पर लॉक है। बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:10 बजे तक इस कंपनी के 57,869 शेयरों में ट्रेड हुआ है।

स्टॉक ने अपना 52 Week High 19 सितंबर 2024 को 22.10 रुपये का बनाया था तो वहीं शेयर ने अपना 52 Week Low 28 मार्च 2025 को 9.13 रुपये का बनाया था।

Binani Industries Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 36 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 43 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 33 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 6 महीने में स्टॉक 12 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में स्टॉक 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 साल में 41 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

हालांकि पिछले 3 साल में स्टॉक 168 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 150 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

Binani Industries Dividend History

बीएसई पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आखिरी बार साल 2015 में 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं इससे पहले कंपनी ने सितंबर 2014, सितंबर 2013, जुलाई 2012 और जून 2011 में भी 3-3 रुपये का डिविडेंड दिया था।