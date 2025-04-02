scorecardresearch
Penny Stock: चढ़ गया ये आईटी शेयर, विदेश में खोला ऑफिस तो निवेशक धड़ाधड़ा खरीदे स्टॉक

Penny Stock से भी मुनाफा कमाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में एक ऐसा आईटी शेयर भी है जिसमें लगातार दूसरे दिन भी तेजी देखने को मिला है। इस शेयर ने सिंगापुर में नया ऑफिस खोला है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 2, 2025 12:01 IST
Bartronics India Share
Bartronics India Share

IT सर्विसेज कंपनी Bartronics India के शेयरों में आज भी तेजी देखने को मिला है। कंपनी के शेयर में पिछले ट्रेडिंग सेशन में 8 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। आज भी शेयर में शानदार तेजी देखने को मिला है। खबर लिखते वक्त Bartronics India Share 0.75 फीसदी की तेजी के साथ 14.77 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 12 बजे से पहले शेयर ने 15.09 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 

स्टॉक में क्यों आई तेजी?

हाल ही में कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उन्होंने सिंगापुर (Singapore) में नया ऑफिस खोला है। इस खबर के बाद निवेशकों ने स्टॉक खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। BSE फाइलिंग के अनुसार, Bartronics India ने सिंगापुर के Peninsula Plaza में अपना नया ब्रांच ऑफिस खोला है। कंपनी ने ‘Bartronics India Limited Branch office Singapore’ नाम से एक ब्रांच ऑफिस खोला है। 

कंपनी का मानना है कि सिंगापुर में मौजूदगी से उसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स की संख्या बढ़ेगी और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इससे कंपनी की ग्रोथ को भी नई दिशा मिलेगी।

बता दें कि Bartronics India के शेयर 8 जनवरी 2025 को भी अपर सर्किट पर थे, जब कंपनी ने सिंगापुर बेस्ड PTW Group के साथ MoU साइन किया था। अब सिंगापुर में ऑफिस खोलने की घोषणा के बाद निवेशकों में नई उम्मीद जगी है। विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी का यह ग्लोबल एक्सपेंशन उसके बिजनेस ग्रोथ के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि, स्टॉक मार्केट में उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए।

Bartronics India शेयर परफॉर्मेंस 

Bartronics India  के शेयर का 52-वीक हाई ₹25.84 है। कंपनी ने यह स्तर 11 अक्टूबर 2024 को टच किया था। वहीं, स्टॉक का 52-वीक लो ₹12.87 है जो 1 अप्रैल 2025 यानी कि कल टच हुआ।

शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 साल में शेयर ने 2,100% रिटर्न दिया है। हालांकि, बीते एक साल में इस पेनी स्टॉक में 19 फीसदी की गिरावट आई है। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार पिछले एक महीने में 9.08% की तेजी आई है।

Bartronics India  के बारे में

Bartronics India एक आईटी सर्विसेज और बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो बैंकिंग, ई-गवर्नमेंट, IoT, AI-बेस्ड हेल्थ सॉल्यूशंस और मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, एयरोस्पेस जैसे सेक्टर्स को तकनीकी सर्विस देती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 2, 2025