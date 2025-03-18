PC Jeweller के शेयर में तेजी, इस खबर के बाद भागा स्टॉक
आज PC Jeweller Ltd. के शेयरों में तेजी देखने को मिला है। कंपनी के स्टॉक 6 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी ने हाल ही में बताया कि वह कर्ज निपटाने के लिए ए प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट करेगी।
आज PC Jeweller Ltd. के शेयरों में तेजी देखने को मिला है। कंपनी के स्टॉक 6 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। खबर लिखते वक्त पीसी ज्वैलर्स के स्टॉक 2 फीसदी की बढ़त के साथ 13.74 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। पिछले महीने पीसी ज्वैलर्स के शेयर फोकस में बने हुए थे। ऐसे में सवाल आता है कि पीसी ज्वैलर्स के शेयरों में तेजी किन कारणों से आई है।
शेयर में क्यों आई तेजी?
पीसी ज्वैलर्स ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी अपने ₹1,510 करोड़ के कर्ज को चुकाने के लिए प्रेफरेंशियल शेयर अलॉटमेंट करने जा रहा है। PC Jeweller ने अपने सेटलमेंट एग्रीमेंट (30 सितंबर 2024) के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने 51.71 करोड़ शेयर ₹29.20 प्रति शेयर के भाव पर 14 बैंकों के कंसोर्टियम को जारी करने का फैसला किया है।
ये बैंक खरीदेंगे स्टॉक
- SBI (State Bank of India)
- Canara Bank
- Punjab National Bank
- Axis Bank
- IndusInd Bank
- Kotak Mahindra Bank
PC Jeweller के शेयर में आगे क्या होगा?
अगर यह डील सफल रही, तो कर्ज कम होने से कंपनी के फाइनेंशियल्स में सुधार होगा। कंपनी के स्टॉक में ₹14.50 - ₹15.00 के स्तर पर ब्रेकआउट होने पर और तेजी आ सकती है। लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए यह स्टॉक आकर्षक हो सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
PC Jeweller के शेयर का प्रदर्शन (PC Jeweller Share Performance)
पीसी ज्वैलर्स की स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो दो हफ्तों में स्टॉक 18 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए थे। आज भी शेयर 14.20 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। पिछले पांच सत्रों से स्टॉक में तेजी देखने को मिला है। स्टॉक के सालभर की रिटर्न की बात करें तो एक साल में शेयर ने 123.39% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। हालांकि, वर्ष 2024 में स्टॉक 12.98% की गिरा है।