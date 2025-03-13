PC Jeweller Ltd: शेयर में तेजी, कंपनी की स्ट्रैटेजी पर निवेशकों की नजरें टिकीं

भारतीय ज्वेलरी मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाने वाली PC Jeweller Ltd ने हाल ही में अपने बिजनेस ऑपरेशन्स और रणनीतियों में अहम बदलाव किए हैं। कंपनी अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने और नए मार्केट सेगमेंट में विस्तार करने की दिशा में कदम उठा रही है। इससे निवेशकों और उपभोक्ताओं की नजरें इस ब्रांड पर टिकी हुई हैं।

PC Jeweller की बाजार में पकड़

PC Jeweller ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वब ऑनलाइन ज्वेलरी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर स्पेशल सेल और ऑफर्स लॉन्च किए हैं। कंपनी ने हाल ही में कई नए शहरों में स्टोर्स खोले हैं, जिससे ग्राहकों को एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन तक सीधी पहुंच मिल रही है।

PC Jeweller की नई प्लानिंग में गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के डिजाइन में इनोवेशन लाना शामिल है, ताकि ब्रांड यूथ ऑडियंस को भी आकर्षित कर सकें।

निवेशकों के लिए क्या है खास?

PC Jeweller Ltd के शेयरों ने हाल ही में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, इससे निवेशकों की इसमें दिलचस्पी बढ़ी है। इसके अलावा पीसी ज्वैलर्स की ट्रांसपेरेंट पॉलिसी और कस्टमर-ओरिएंटेड अप्रोच इसे अन्य ब्रांड्स से अलग बनाती है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी के नए एक्सपेंशन और डिजिटल स्ट्रैटेजी से भविष्य में अच्छी ग्रोथ की संभावना है।

PC Jeweller शेयर परफॉर्मेंस (PC Jeweller Share Performance)

आज कंपनी के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। दोपहर 1 बजे के करीब स्टॉक 2.88 फीसदी की बढ़त के साथ 13.55 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। BSE Analytics के अनुसार पिछले एक हफ्ते में शेयर में 13.19 फीसदी का रिटर्न दिया। वहीं, 6 महीने में शेयर ने 3.70 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया। एक साल में स्टॉक ने 132.42 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया।