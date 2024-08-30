scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारOne 97 Communications Ltd (Paytm) शेयर पर बड़ी भविष्यवाणी, निवेशक हो जाएंगे खुश!

One 97 Communications Ltd (Paytm) शेयर पर बड़ी भविष्यवाणी, निवेशक हो जाएंगे खुश!

Ventura Securities ने One 97 Communications Ltd (Paytm) पर एक रिसर्च नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इसके बेस केस अनुमानों के मुताबिक अगले 24 महीनों में शेयर दोगुना से अधिक बढ़कर 1,170 रुपये हो सकता है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Aug 30, 2024 16:25 IST
One 97 Communications Ltd (Paytm)
One 97 Communications Ltd (Paytm)

One 97 Communications Ltd (Paytm) के शेयरों को लेकर बहुत दिन बाद जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली और स्टॉक उछलकर 600 रुपये के स्तर के पार निकल गया। BSE पर शेयर 12.5% चढ़कर 623.80 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि फिनटेक Paytm के लिए ये तेजी का दूसरा दिन है।

advertisement

स्टॉक में तेजी क्यों जारी है?
दरअसल कंपनी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Paytm Payments Services (PPSL) में डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए मंजूरी मिली। साथही पेटीएम ने पेमेंट एग्रीगेटर (PA) लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करने का इरादा जताया है। एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि रेग्युलेटरी चिंताओं में कमी के चलते पेटीएम के शेयरों में सकारात्मक तेजी देखने को मिल रही है।

Also Read :100 रुपए से भी सस्ते इस मल्टीबैगर स्टॉक पर अचानक निवेशक क्यों टूट पड़े?

क्या कहते हैं ब्रोकरेज?
Morgan Stanley ने 500 रुपये के लक्ष्य के साथ पेटीएम स्टॉक पर अपना 'Equal-Weight' बनाए रखा है। इस नए डेवलपमेंट को रेग्युलेटरी दबाव को कम करने के तौर पर देखा जा रहा है। Jefferies  ने 420 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ "Hold' कॉल बनाए रखा है। अगर आरबीआई से मंजूरी मिल जाती है, तो पेटीएम नए ऑनलाइन व्यापारियों को शामिल कर सकेगा। जेफरीज का कहना है कि तत्काल बिजनेस प्रभाव मामूली हो सकता है।

Paytm शेयर करेगा पैसा डबल?
Ventura Securities ने One 97 Communications Ltd (Paytm) पर एक रिसर्च नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इसके बेस केस अनुमानों के मुताबिक अगले 24 महीनों में शेयर दोगुना से अधिक बढ़कर 1,170 रुपये हो सकता है। घरेलू ब्रोकरेज ने बुलिश सिनेरियो में 1,444 रुपये प्रति शेयर का टारगेट रखा है, जो शेयर की कीमत में लगभग तीन गुना उछाल का संकेत देता है। यहां तक बियरिश केस में भी ब्रोकरेज ने शेयर पर 870 रुपये का टागरेट दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Aug 30, 2024