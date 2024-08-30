One 97 Communications Ltd (Paytm) शेयर पर बड़ी भविष्यवाणी, निवेशक हो जाएंगे खुश!

One 97 Communications Ltd (Paytm) के शेयरों को लेकर बहुत दिन बाद जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में 13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली और स्टॉक उछलकर 600 रुपये के स्तर के पार निकल गया। BSE पर शेयर 12.5% चढ़कर 623.80 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि फिनटेक Paytm के लिए ये तेजी का दूसरा दिन है।

स्टॉक में तेजी क्यों जारी है?

दरअसल कंपनी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Paytm Payments Services (PPSL) में डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए मंजूरी मिली। साथही पेटीएम ने पेमेंट एग्रीगेटर (PA) लाइसेंस के लिए फिर से आवेदन करने का इरादा जताया है। एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि रेग्युलेटरी चिंताओं में कमी के चलते पेटीएम के शेयरों में सकारात्मक तेजी देखने को मिल रही है।

क्या कहते हैं ब्रोकरेज?

Morgan Stanley ने 500 रुपये के लक्ष्य के साथ पेटीएम स्टॉक पर अपना 'Equal-Weight' बनाए रखा है। इस नए डेवलपमेंट को रेग्युलेटरी दबाव को कम करने के तौर पर देखा जा रहा है। Jefferies ने 420 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ "Hold' कॉल बनाए रखा है। अगर आरबीआई से मंजूरी मिल जाती है, तो पेटीएम नए ऑनलाइन व्यापारियों को शामिल कर सकेगा। जेफरीज का कहना है कि तत्काल बिजनेस प्रभाव मामूली हो सकता है।

Paytm शेयर करेगा पैसा डबल?

Ventura Securities ने One 97 Communications Ltd (Paytm) पर एक रिसर्च नोट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इसके बेस केस अनुमानों के मुताबिक अगले 24 महीनों में शेयर दोगुना से अधिक बढ़कर 1,170 रुपये हो सकता है। घरेलू ब्रोकरेज ने बुलिश सिनेरियो में 1,444 रुपये प्रति शेयर का टारगेट रखा है, जो शेयर की कीमत में लगभग तीन गुना उछाल का संकेत देता है। यहां तक बियरिश केस में भी ब्रोकरेज ने शेयर पर 870 रुपये का टागरेट दिया है।