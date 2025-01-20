scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPaytm Q3 Result के बाद शेयर में जबरदस्त उतार-चढ़ाव, निवेशकों ने शुरू की स्टॉक खरीदारी

Paytm Q3 Result के बाद शेयर में जबरदस्त उतार-चढ़ाव, निवेशकों ने शुरू की स्टॉक खरीदारी

Paytm Share Price: फिनटेक कंपनी पेटीएम के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे के बाद कंपनी के शेयर में तेजी आई है। हालांकि, तेजी के बीच कई बार शेयर ने बड़े गोता लगाया है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 20, 2025 13:00 IST
Paytm Q3 earnings: MOFSL expects Paytm operating profitability to improve. It said disbursements and gross merchandise value (GMV) may increase sequentially.

Paytm Share Price: Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि, बीच में शेयर में बड़ा गोता देखने को मिला। कंपनी द्वारा दिसंबर तिमाही नतीजे घोषित होने के बाद स्टॉक बढ़त के साथ ट्रेड करने लगे। आज के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर में तेजी के साथ भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 

आज के शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर 2.9 फीसदी गिरकर 873 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। हालांकि, बाद में स्टॉक तेजी के साथ ट्रेड करने लगे। 12.03 बजे कंपनी के शेयर 0.50 फीसदी की बढ़त के साथ 904.40 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।   

कैसा रहा कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन (Paytm Q3 Results FY 2024-2025)

पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट लॉस 208 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी 221.7 करोड़ रुपये के घाटे में थी। चालू कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में कंपनी 928.3 करोड़ रुपये के मुनाफे में थी। 

तीसरी तिमाही में पेटीएम का रेवेन्यू 1,827.8 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह  2,850.5 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर कंपनी के रेवेन्यू में 10.1 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। 

शेयर का प्रदर्शन (Paytm Share Performance)

बीते एक साल में कंपनी के शेयर ने 19.65 फीसदी का रिटर्न दिया है। मार्च 2024 में आरबीआई के एक्शन के बाद कंपनी के शेयर में जबरदस्त बिकवाली हुई थी। इस कारण एक साल में कंपनी के शेयर उम्मीद जितने अच्छे नहीं रहे। हालांकि, छह महीने में शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया। पिछले छह महीने में शेयर ने 99.89 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है। पेटीएम के शेयर का 52-वीक हाई 1,063 रुपये और 52-वीक-लो 310 रुपये प्रति शेयर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 20, 2025