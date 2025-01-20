Paytm Q3 Result के बाद शेयर में जबरदस्त उतार-चढ़ाव, निवेशकों ने शुरू की स्टॉक खरीदारी

Paytm Share Price: Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि, बीच में शेयर में बड़ा गोता देखने को मिला। कंपनी द्वारा दिसंबर तिमाही नतीजे घोषित होने के बाद स्टॉक बढ़त के साथ ट्रेड करने लगे। आज के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर में तेजी के साथ भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है।

advertisement

आज के शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर 2.9 फीसदी गिरकर 873 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। हालांकि, बाद में स्टॉक तेजी के साथ ट्रेड करने लगे। 12.03 बजे कंपनी के शेयर 0.50 फीसदी की बढ़त के साथ 904.40 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

कैसा रहा कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन (Paytm Q3 Results FY 2024-2025)

पेटीएम ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट लॉस 208 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी 221.7 करोड़ रुपये के घाटे में थी। चालू कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में कंपनी 928.3 करोड़ रुपये के मुनाफे में थी।

तीसरी तिमाही में पेटीएम का रेवेन्यू 1,827.8 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल की समान तिमाही में यह 2,850.5 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर कंपनी के रेवेन्यू में 10.1 फीसदी की तेजी देखने को मिली है।

शेयर का प्रदर्शन (Paytm Share Performance)

बीते एक साल में कंपनी के शेयर ने 19.65 फीसदी का रिटर्न दिया है। मार्च 2024 में आरबीआई के एक्शन के बाद कंपनी के शेयर में जबरदस्त बिकवाली हुई थी। इस कारण एक साल में कंपनी के शेयर उम्मीद जितने अच्छे नहीं रहे। हालांकि, छह महीने में शेयर ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया। पिछले छह महीने में शेयर ने 99.89 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है। पेटीएम के शेयर का 52-वीक हाई 1,063 रुपये और 52-वीक-लो 310 रुपये प्रति शेयर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

