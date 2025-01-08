Paytm Share में आई गिरावट, क्या UPI Data है इसका कारण?

Share Market Update: बिकवाली भरे कारोबार में पेटीएम के शेयर (Paytm Share) गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज सुबह के कारोबारी सत्र में पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयरों में 6 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। पिछले तीन सत्रों से कंपनी के शेयर गिरकर ट्रेड कर रहे हैं।

खबर लिखते वक्त यानी 2.33 बजे पेटीएम के शेयर () 7.32 फीसदी गिरकर 911.20 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है।

शेयर में क्यों आई गिरावट

एनपीसीआई (NPCI) ने पिछले महीने के यूपीआई डेटा (UPI Data) जारी किया है। इस डेटा के अनुसार यूपीआई ट्रांजैक्शन में कमी आई है। इसमें पेटीएम के यूजर्स की संख्या में भी नरमी आई है। इस रिपोर्ट का असर कंपनी के शेयर पर पड़ा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपीआई मार्केट में पेटीएम की हिस्सेदारी में कमी आई है। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक में यूपीआई मार्केट में पेटीएम की हिस्सेदारी आधी हो जाएगी। अभी पेटीएम की हिस्सेदारी 10 फीसदी है।

पेटीएम शेयर प्राइस टारगेट (Paytm Share Price Target)

ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने यूपीआई डेटा का हवाला देते हुए कहा कि पेटीएम ने यूपीआई शेयर हासिल नहीं किया है। इसके अलावा इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि दिसंबर में पेटीएम यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है।

ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने पेटीएम शेयरों की रेटिंग 'Neutral' और टारगेट प्राइस 1000 रुपये कर दिया। 8 एनलिस्ट ने पेटीएम शेयरों की रेटिंग 'BUY' दी है और पांच एनलिस्ट ने 'SELL'की रेटिंग दी है।

पेटीएम शेयर का प्रदर्शन

साल 2024 में पेटीएम शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था। आरबीआई के एक्शन के बाद कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली आई। हालांकि, कुछ समय के बाद पेटीएम शेयरों की स्थिति में सुधार आया। वर्तमान में पेटीएम के शेयर अपने आईपीओ इश्यू से 55 फीसदी नीचे ट्रेड कर रहा है।

RBI के एक्शन के बाद भी पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 31 फीसदी का उछाल आया है। वहीं, छह महीने में कंपनी के शेयर ने 92 फीसदी का रिटर्न दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।