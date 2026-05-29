Stock on Radar: दोपहर के कारोबार में शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच बजाज, कावासाकी, होंडा, टीवीएस, महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स, रॉयल एनफील्ड सहित अन्य दिग्गज कंपनियों को ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने वाली कंपनी, पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Limited) के शेयर में आज हलचल देखने को मिल रही है।

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दरअसल कंपनी ने बीते गुरुवार 28 मई को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में Q4FY26 की जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि मार्च 2026 तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 240.51 लाख रुपये पहुंच गया, जबकि पिछले साल समान तिमाही में यह 181.64 लाख रुपये था। तिमाही कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 5,445.47 लाख रुपये रहा। वहीं स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 162.94 लाख रुपये और ऑपरेशंस से आय 7,833.30 लाख रुपये दर्ज की गई।

हालांकि वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 57.2% घटकर 529.21 लाख रुपये रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 804.28 लाख रुपये था। वहीं ऑपरेशंस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी घटकर 29,704.34 लाख रुपये रहा, जबकि FY25 में यह 30,823.69 लाख रुपये था।

स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 345.35 लाख रुपये रहा, जो एक साल पहले 806.18 लाख रुपये था। वहीं स्टैंडअलोन ऑपरेशनल रेवेन्यू घटकर 28,388.50 लाख रुपये रह गया। कंपनी का EPS भी घटकर 0.33 रुपये रह गया, जो पिछले साल 5.91 रुपये था।

Pavna Industries Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1 बजे तक बीएसई पर 4.36% या 0.82 रुपये टूटकर 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी के बारे में

कंपनी ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कई तरह के हाई-क्वालिटी और भरोसेमंद पार्ट्स बनाती है। इनमें इग्निशन स्विच, फ्यूल टैंक कैप, ऑटो लॉक, हैंडल, स्विच, ऑयल पंप, कार्बोरेटर, थ्रॉटल बॉडी, इंजेक्शन सिस्टम और कास्टिंग कंपोनेंट्स जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। कंपनी ऑटोमोबाइल के अलावा कृषि और अन्य इंडस्ट्रीज को भी अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है और दुनियाभर के बाजारों में कारोबार करती है।