जेवर एयरपोर्ट के पास लगातार जमीन खरीद रही Pavna Industries, बड़े विस्तार की है तैयारी - शेयर प्राइस ₹50 से कम

Pavna Industries Share: पैसेंजर व्हीकल, टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, कमर्शियल और ऑफ-रोड व्हीकल के लिए ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Pavna Industries Limited) ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बड़ी जानकारी दी है जिसके बाद से आज कंपनी का शेयर रडार पर है।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया है कि उसने उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के पास 4.33 एकड़ और जमीन खरीदी है। यह खरीदारी कंपनी की पहले की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया का हिस्सा है- इससे पहले अगस्त 2025 में 1.89 और 4.96 एकड़, और जुलाई 2025 में 4.64 एकड़ जमीन ली गई थी।

फाइलिंग के मुताबिक यह सारी जमीन मिलकर एक बड़ा और जुड़ा हुआ लैंड पार्सल बनाती है, जो कंपनी की लंबे समय की क्षमता विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास रणनीति का हिस्सा है।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वप्निल जैन ने कहा कि यह नई जमीन खरीद जेवर क्षेत्र में हमारी रणनीतिक प्रगति को और मजबूत करती है। लगातार जमीन जोड़ते हुए हम एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, जो भविष्य के लिए तैयार और इनोवेशन आधारित होगा।

उन्होंने आगे कहा कि इस बढ़ते भूमि क्षेत्र के साथ हम लॉन्ग टर्म क्षमता निर्माण, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और ऑपरेशनल एडवांसमेंट की मजबूत नींव रख रहे हैं। यह कदम हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करते हुए ग्राहकों और स्टेकहोल्डर्स के लिए वैल्यू बढ़ाने में मदद करेगा।

कंपनी ने बताया कि सितंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट 53.65% गिरकर ₹1.27 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल सितंबर 2024 की तिमाही में यह ₹2.74 करोड़ था। कंपनी की बिक्री भी 11.44% घटकर ₹74.15 करोड़ रह गई, जो पिछले साल ₹83.73 करोड़ थी।

ऑपरेटिंग स्तर पर भी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का OPM (Operating Profit Margin) 12.62% से घटकर 9.40% रह गया। वहीं, PBDT 20% गिरकर ₹7.99 करोड़ से ₹6.39 करोड़ हो गया। PBT भी 39% गिरकर ₹4.67 करोड़ से ₹2.87 करोड़ रह गया।

कंपनी का शेयर दोपहर 1:57 बजे तक एनएसई पर 3.26% या 1.18 रुपये गिरकर 35.06 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.79% या 1.01 रुपये टूटकर 35.23 रुपये पर कारोबार कर रहा था।