इस स्टील कंपनी का Q2 में 28% बढ़ा इनकम! TMT बार प्लांट फिर किया शुरू, स्टॉक में हलचल

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में उसने ₹156.43 करोड़ की इनकम दर्ज की, जो सालाना आधार पर 28% ज्यादा है। EBITDA ₹6.37 करोड़ रहा, जबकि नेट प्रॉफिट ₹1.63 करोड़ दर्ज हुआ।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 17, 2025 11:00 IST

Steel Stock: आयरन और स्टील प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, राठी स्टील एंड पावर लिमिटेड (Rathi Steel and Power Limited) के शेयरों पर आज निवेशकों की नजर है। दरअसल बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के नतीजों को जारी किया था जिसकी वजह से शेयर आज फोकस में है।

Rathi Steel Q2 FY26 Results

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में उसने ₹156.43 करोड़ की इनकम दर्ज की, जो सालाना आधार पर 28% ज्यादा है। EBITDA ₹6.37 करोड़ रहा, जबकि नेट प्रॉफिट ₹1.63 करोड़ दर्ज हुआ। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹6.94 करोड़ था, जिसमें ₹4.71 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम शामिल था।

मैनेजिंग डायरेक्टर महेश पारीक ने कहा कि कंपनी ने स्थिर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बीच यह आय और मुनाफा दर्ज किया। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से लगातार मांग मिल रही है, जबकि स्टेनलेस स्टील सेगमेंट में भी B2B ग्राहकों की खरीद बनी हुई है।

पारीक के मुताबिक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लागत कंट्रोल ने तिमाही में प्रदर्शन को सहारा दिया। कंपनी ने रीस्टार्ट किए गए TMT बार प्लांट की गतिविधियों को भी धीरे-धीरे बढ़ाया है।

उन्होंने बताया कि भारतीय स्टील इंडस्ट्री में इस तिमाही के दौरान सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और हाउसिंग मांग की वजह से घरेलू खपत मजबूत रही। हालांकि ग्लोबल अनिश्चितताओं और बढ़ते आयात ने सेक्टर पर दबाव बनाया है।

पारीक ने कहा कि कंस्ट्रक्शन, रेलवे और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में स्टेनलेस स्टील का बढ़ता उपयोग वैल्यू-ऐडेड प्रोडक्ट्स के लिए लंबी अवधि के अवसर बना रहा है। इससे घरेलू सप्लाई की अधिकता का असर भी कुछ हद तक कम हो रहा है।

कंपनी अब TMT बार बिजनेस में ग्रोथ बढ़ाने के साथ-साथ सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के जरिए स्टील बनाने पर जोर दे रही है। पारीक ने कहा कि आने वाले समय में इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ेगी।

कंपनी स्टेनलेस स्टील सेगमेंट में क्षमता उपयोग और मार्जिन सुधारने के लिए प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्ट मिक्स बेहतर करने पर भी फोकस कर रही है। उनके मुताबिक मजबूत बैलेंस शीट और साफ रणनीति के साथ Rathi Steel आने वाले क्वार्टर्स में स्थायी ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में है।

Rathi Steel Share Price

सुबह 10:40 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.09% या 0.30 रुपये गिरकर 27.19 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 17, 2025