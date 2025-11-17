15 रुपये से कम के शेयर प्राइस वाले इस आईटी कंपनी का Q2 में 125% उछला मुनाफा - आपके पोर्टफोलियो में है?

Small Cap IT Stock: 15 रुपये से कम के शेयर प्राइस वाली आईटी कंपनी, Bartronics India Limited के शेयर में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। बीएसई पर दोपहर 13:22 बजे कंपनी का शेयर 0.31% या 0.04 रुपये चढ़कर 12.92 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.93% या 0.12 रुपये गिरकर 12.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 393.51 करोड़ रुपये का है।

कंपनी ने बीते शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में सितंबर तिमाही (Q2 FY26) के बारे में जानकारी दी थी। कंपनी ने बताया कि Q2 में कंपनी का रेवेन्यू ₹12.39 करोड़ रहा, जो पिछली तिमाही (Q1) की तुलना में 40% ज्यादा है।

वहीं नेट प्रॉफिट ₹0.44 करोड़ से बढ़कर ₹1.004 करोड़ हो गया, यानी 124.6% की बढ़त दर्ज हुई। कंपनी ने बताया कि इस वृद्धि के पीछे बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केट पहुंच का विस्तार प्रमुख कारण रहे।

पहली छमाही (H1) में कंपनी ने ₹21.22 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो सालाना आधार पर स्थिर रहा है, जबकि शुद्ध लाभ (PAT) में 27% की वृद्धि के साथ ₹1.45 करोड़ का मुनाफा हुआ।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एन. विद्या सागर रेड्डी ने कहा कि यह प्रदर्शन जमीनी स्तर पर टीम की लगातार मेहनत और एक मजबूत ऑपरेटिंग मॉडल का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में स्थिर सुधार दिखाता है कि कंपनी सही दिशा में आगे बढ़ रही है, और आने वाली तिमाहियों में इस गति को और तेज करने की योजना है।

Bartronics India Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में लगभग सपाट रहा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 2 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 24 प्रतिशत से ज्यादा गिरा है।