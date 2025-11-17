scorecardresearch
BT TV
इस आईटी कंपनी को BSNL से मिली बड़ी जिम्मेदारी! 5G इंटरनेट से जुड़ा है काम- रडार पर शेयर

इस आईटी कंपनी को BSNL से मिली बड़ी जिम्मेदारी! 5G इंटरनेट से जुड़ा है काम- रडार पर शेयर

इस समझौते के बाद कंपनी अब कर्नाटक में एंटरप्राइज और अन्य संस्थानों को हाई-स्पीड 5G इंटरनेट लीज्ड लाइन (ILL) सर्विस उपलब्ध कराएगी। यह कंपनी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 17, 2025 13:20 IST

1,164 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली आईटी सेक्टर की कंपनी, Blue Cloud Softech Solutions Limited ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। 

कंपनी ने बताया कि उसे BSNL कर्नाटक टेलीकॉम सर्कल के लिए 5G Fixed Wireless Access (FWA) पार्टनर के रूप में चुना गया है।

ब्लू क्लाउड ने BSNL कर्नाटक सर्कल के साथ 60 महीनों (5 साल) के लिए एक नॉन-एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट किया है। यह 1 नवंबर 2025 से शुरू होगी, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।

कंपनी 5G नेटवर्क से जुड़े सभी उपकरण जैसे 5G RAN, Edge CORE, रेडियो एक्सेस इक्विपमेंट और CPE की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, संचालन और मेंटेनेंस करेगी। साथ ही कंपनी 5G FWA सेवाओं को बढ़ावा भी देगी।

BSNL जगह, बिजली, बैकहॉल IP कनेक्टिविटी, स्पेक्ट्रम और ILL बैंडविड्थ जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। सभी सर्विस BSNL के ब्रांड के तहत और उसी के द्वारा बिल की जाएंगी। इस साझेदारी में कमाई को पहले से तय स्लैब के अनुसार BSNL और ब्लू क्लाउड के बीच बांटा जाएगा।

दोनों कंपनियां DoT और TRAI जैसे नियामक संस्थानों के सभी नियमों और निर्देशों का पालन करेंगी। कंपनी के ग्रुप चेयरमैन- तेजेश कोडाली ने कहा कि हम डिजिटल अंतर को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा टारगेट है कि अत्याधुनिक, आसान और हाई क्वालिटी वाली कम्युनिकेशन सेवाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंचें और लोगों को सशक्त बनाएं।

तेजेश कोडाली ने आगे कहा कि BSNL कर्नाटक के समर्थन और हमारी मजबूत क्षमताओं के साथ, हमारा लक्ष्य ऐसे परिवर्तनकारी 5G समाधान प्रदान करना है जो न सिर्फ भारत की 5G क्रांति को आगे बढ़ाएं, बल्कि उद्योगों, कंपनियों और ग्रामीण इलाकों सहित समाज के हर वर्ग पर सकारात्मक प्रभाव डालें। हमारा उद्देश्य है कि हर जगह निर्बाध (सीमलेस) कनेक्टिविटी उपलब्ध हो और डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर दोपहर 1:12 बजे तक बीएसई पर 2.98% या 0.82 रुपये गिरकर  26.68 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
