बैक टू बैक लग रहा है अपर सर्किट! 5% ऊछला ₹30 से कम वाला ये शेयर - इस वजह से दौड़ रहा स्टॉक

Integrated Industries Share: स्मॉल कैप कंपनी, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Integrated Industries Ltd) के शेयरों में आज एक बार फिर से 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। इससे पहले भी पिछले कारोबारी हफ्ते में शेयर में अपर सर्किट लग चुका है।

खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:07 बजे तक बीएसई पर 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 26.62 रुपये पर स्थिर है। यह कंपनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड के कारोबार में लगी हुई है।

शेयर में क्यों देखने को मिल रही है यह तेजी?

यह तेजी कंपनी द्वारा जारी किए गए मजबूत Q2FY26 और H1FY26 वित्तीय रिजल्ट के बाद आई है। कंपनी 14 नवंबर को जारी किए गए अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि सितंबर तिमाही में उसका नेट सेल्स 43% सालाना वृद्धि के साथ ₹286.86 करोड़ रहा जो पिछले साल ₹186.60 करोड़ था। इसके अलावा PAT भी 108% बढ़कर ₹29.89 करोड़ पर रहा।

H1FY26 के आधार पर देखें तो कंपनी का नेट सेल्स 64% बढ़कर ₹536.72 करोड़ रहा जबकि नेट प्रॉफिट दोगुना होकर ₹54.66 करोड़ हो गया।

इस वजह से हुई ग्रोथ

यह वृद्धि कंपनी के Nurture Well Food Limited के जरिए हुई है, जो नीमराना में एक अत्याधुनिक मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट है। यह प्लांट RICHLITE, FUNTREAT, और CRUNCHY CRAZE जैसे लोकप्रिय ब्रांडों के तहत बिस्कुट और कुकीज का प्रोडक्शन करता है।

कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 150 से अधिक बिजनेस मर्चेंट तक फैला हुआ है, जो जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। इसके अलावा, कंपनी ने यूएई, सोमालिया, तंजानिया, कुवैत, अफगानिस्तान, कांगो, केन्या, रुआंडा और सेशेल्स जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है।

Integrated Industries के बारे में

कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी इस समय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स और अन्य प्रोसेस्ड फूड के कारोबार में लगी हुई है। कंपनी ने हाल ही में नीमराना, राजस्थान में स्थित एक बिस्कुट बनाने वाला चालू प्लांट सफलतापूर्वक खरीद लिया है।

इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 3,400 मीट्रिक टन है। यह प्लांट कंपनी की 100% स्वामित्व वाली सब्सिडियरी, "नर्चर वेल फूड प्राइवेट लिमिटेड", के तहत संचालित किया जाएगा।