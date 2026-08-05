Stock to Buy: मोटी कमाई का मौका! इस हॉस्पिटल स्टॉक में आ सकती है 32% से अधिक की तेजी - चेक करें टारगेट प्राइस

Stock to Buy: बुधवार को शेयर बाजार लगभग सपाट स्तर पर बंद हुआ। लेकिन आज ब्रोकरेज फर्म Emkay Global ने अपनी रिपोर्ट पार्क मेडीवर्ल्ड (Park Medi World) पर BUY कॉल देते हुए 32.5% अपसाइड की उम्मीद जताई है।

ब्रोकरेज ने इस शेयर का टारगेट प्राइस 350 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये कर दिया है। यह वैल्यूएशन जून 2028 के अनुमानित EV/EBITDA के 21 गुना के आधार पर तय किया गया है।

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Park Medi World Share Price

कंपनी का स्टॉक आज एनएसई पर 0.37% या 1.05 रुपये चढ़कर 285 रुपये पर बंद हुआ और बीएसई पर स्टॉक 0.21% या 0.60 रुपये की तेजी के साथ 284.40 रुपये पर बंद हुआ।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (1QFY27) में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 19% और EBITDA 20% बढ़ा है। कंपनी अपनी सफल अधिग्रहण (Acquisition) रणनीति को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के ट्राइसिटी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में उसने हाल ही में जीरकपुर में एक अस्पताल का अधिग्रहण करने की घोषणा की है, जो उसके मौजूदा मोहाली अस्पताल से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे कंपनी की क्लस्टर आधारित विस्तार रणनीति को और मजबूती मिलेगी।

ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का मुनाफे पर खास फोकस बना हुआ है। पहली तिमाही में PAT Margin (PATM) में 156 बेसिस प्वाइंट की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, पंचकूला, रुद्रपुर और आगरा में शुरू हुए नए अस्पतालों (करीब 960 बेड) की क्षमता धीरे-धीरे बढ़ रही है, जिससे वित्त वर्ष 2027 के लिए कंपनी का गाइडेंस हासिल करने को लेकर भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा, बेहतर केस मिक्स (CONGO Mix में 520 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी) और CGHS की संशोधित दरों का फायदा भी वित्त वर्ष के बाकी महीनों में मिलने की उम्मीद है। इससे नए अस्पतालों में किए जा रहे निवेश और शुरुआती लागत का असर काफी हद तक संतुलित हो सकता है।

आने वाले 18 महीनों में करीब 1,800 नए बेड जोड़ने की स्पष्ट योजना को देखते हुए ब्रोकरेज को FY26-FY29 के दौरान कंपनी के रेवेन्यू में 25% CAGR की उम्मीद है। पहली तिमाही के बेहतर नतीजों और जीरकपुर अधिग्रहण को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज ने FY28 और FY29 के EBITDA अनुमान में 4-4% की बढ़ोतरी की है।