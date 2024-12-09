इस शेयर पर अबतक का सबसे बड़ा दांव,IPO प्राइस से पैसा होगा डबल!

हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी P N Gadgil Jewellers के शेयर सोमवार यानि 9 दिसंबर को 5% से अधिक की बढ़त के साथ ट्रेड होते दिखे। आपको बता दें कि स्टॉक की IPO कीमत ₹480 प्रति शेयर थी। शेयर का मौजूदा भाव 774 रुपए प्रति शेयर है। ब्रोकरेज की ओर से आई रिपोर्ट में शेयर पर आगे का नजरिया रखा गया है।

P N Gadgil Jewellers पर ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर "खरीदने" की सिफारिश करते हुए ₹950 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट प्राइसशुक्रवार के क्लोजिंग लेवल स्तरों से 24% की संभावित बढ़त को दर्शाता है। इसका मतलब यह भी है कि स्टॉक अपने IPO वैल्यू ₹480 प्रति शेयर से दोगुना होने की संभावना है। स्टॉक ने पहले ही अपने आईपीओ मूल्य से तीन महीने के भीतर 72% की बढ़त दर्ज की है।

P N Gadgil महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी ज्वेलरी रिटेल चेन है, जिसमें वर्तमान में 48 से अधिक स्टोर हैं। हाल ही में कंपनी अपनी यूनिट इकॉनॉमिक्स को सुधारने, ऑर्डर के आधार पर बनाए गए उत्पादों के मिश्रण को बढ़ाने और अपने उत्पाद मिश्रण को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि अगले तीन सालों में 44 नए स्टोर जोड़े जाएंगे, जिससे 2027 के वित्तीय वर्ष तक कुल स्टोर की संख्या 80 तक पहुंच जाएगी, जबकि 2024 के वित्तीय वर्ष में यह संख्या 36 थी। कंपनी पहले ही इस वित्तीय वर्ष में बाकी के समय में आठ नए स्टोर खोलने की योजना बना चुकी है।

स्टोर रोलआउट की सफल एग्जिक्यूशन, सोने की हेजिंग नीति और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार स्टॉक को फिर से मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसा कि मोतीलाल ओसवाल का मानना है। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से हेज नहीं है, नए स्टोरों का संचालन प्रदर्शन और नए स्टोरों की तीव्र प्रतिस्पर्धा, जो मार्जिन को प्रभावित कर सकती है, ये कुछ प्रमुख डाउनसाइड रिस्क हैं जो मोतीलाल ओसवाल के अनुमानों पर असर डाल सकते हैं।

ब्रोकरेज फर्म कंपनी के स्टॉक का मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 35 गुना मूल्य-से-अर्निंग मल्टीपल पर कर रही है। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि P N Gadgil का PBT मार्जिन वित्तीय वर्ष 2027 तक 3.4% से बढ़कर 4.6% हो जाएगा। P N Gadgil Jewellers के शेयर दिन के उच्चतम स्तर से नीचे हैं, लेकिन वर्तमान में ₹788 पर 2.5% की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।