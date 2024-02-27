scorecardresearch
आज से Platinum Industries के IPO में निवेश का मौका, 29 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन

IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 58% यानी ₹100 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹171 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹271 पर हो सकती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 27, 2024 13:34 IST
Platinum Industries Limited का IPO रिटेल निवेशकों के लिए आज यानी 27 फरवरी से ओपन हो गया है

स्टेबलाइजर्स बनाने वाली कंपनी Platinum Industries Limited का IPO रिटेल निवेशकों के लिए आज यानी 27 फरवरी से ओपन हो गया है। इसमें 29 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। 5 मार्च को कंपनी के शेयर NSE और BSE पर लिस्ट होंगे। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस IPO के जरिए ₹235.32 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 13,761,225 फ्रेश शेयर इश्यू करेगी। यह पूरी तरह से फ्रेश IPO है, जिसमें कंपनी के मौजूदा निवेशक और प्रमोटर ऑफर फॉर सेल के जरिए एक भी शेयर नहीं बेचेंगे। 

मिनिमम ₹14,877 करने होंगे निवेश

प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹162-₹171 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 87 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹171 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,877 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 1131 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹193,401 खर्च करने होंगे। 

ग्रे मार्केट में प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का प्रीमियम 58%

IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 58% यानी ₹100 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹171 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹271 पर हो सकती है। हालांकि, यह केवल अनुमान होता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से काफी अलग होती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 27, 2024