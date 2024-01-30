BLS e-Services के IPO में निवेश का मौका, 1 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन

scorecardresearch
अप्रैल 2016 में स्थापित हुई BLS ई-सर्विसेस लिमिटेड एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, जो भारत के प्रमुख बैंकों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस सर्विस, असिस्टेड ई सर्विसेज और ग्रासरूट लेवल पर ई-गवर्नेंस सर्विस प्रोवाइड करता है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 30, 2024 11:20 IST
BLS e-Services Limited का IPO 30 जनवरी से ओपन हो गया है

BLS e-Services Limited का IPO 30 जनवरी से ओपन हो गया है। रिटेल निवेशक इसके लिए 1 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। इस IPO का प्राइस बैंड ₹129-₹135 रखा गया है। इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹310.91 करोड़ जुटाना चाहती है। रिटेल निवेशक इस इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए 30 जनवरी से 1 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। 6 फरवरी को BSE और NSE पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। 

मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं?

इस IPO के लिए रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 108 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹135 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको ₹14,580 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 1404 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹189,540 इन्वेस्ट करने होंगे। 

10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व

BLS ई-सर्विसेस लिमिटेड ने इश्यू का 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है।

अप्रैल 2016 में स्थापित हुई थी BLS ई-सर्विसेस लिमिटेड

अप्रैल 2016 में स्थापित हुई BLS ई-सर्विसेस लिमिटेड एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, जो भारत के प्रमुख बैंकों को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस सर्विस, असिस्टेड ई सर्विसेज और ग्रासरूट लेवल पर ई-गवर्नेंस सर्विस प्रोवाइड करता है। कंपनी BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जो अपने टेक्नोलॉजी इनेबल प्लेटफार्म से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका सहित अन्य देशों में राज्य और प्रांतीय सरकारों को वीजा, पासपोर्ट सहित अन्य सर्विस प्रोवाइड करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
