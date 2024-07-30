Akums Drugs & Pharmaceuticals Limited का IPO आज से खुल चूका है। रिटेल निवेशक 1 अगस्त तक IPO के लिए बिडिंग कर सकेंगे। 6 अगस्त को BSE और NSE पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। इस इश्यू के जरिए कंपनी ₹1,856.74 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹680 करोड़ के 27,345,162 फ्रेश शेयर इश्यू कर रही है। जबकि, कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए ₹1,176.74 करोड़ के 17,330,435 शेयर बेच रहे हैं।

advertisement

Also Read: ITR Filing की आखिरी तारीख निकली, तो किस परेशानी में फंस सकते हैं Taxpayers?

मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं?

एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने इस इश्यू का प्राइस बैंड ₹646-₹679 तय किया है। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 22 शेयर्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹679 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं, तो इसके लिए ₹14,938 इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं, मैक्सिमम 13 लॉट यानी 286 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाय कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइज बैंड के हिसाब से ₹194,194 इन्वेस्ट करने होंगे।

ग्रे मार्केट में एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का प्रीमियम 25.04%

IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 25.04% यानी ₹170 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹679 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹849 पर हो सकती है। हालांकि, इससे केवल अनुमान लगाया जा सकता है, शेयर की लिस्टिंग की प्राइस ग्रे मार्केट की प्राइस से अलग होती है।

इश्यू का 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व

कंपनी ने इश्यू का 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा है। इसके अलावा करीब 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी का 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है।