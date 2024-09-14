मल्टीबैगर सरकारी कंपनी की नई शॉपिंग, सोमवार को स्टॉक पर दिखेगा असर!

पिछले कुछ समय में ऑयल एंड गैस कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। BSE OIL & GAS INDEX को देखें तो इस सेक्टर ने ईयर टू डेट 33 प्रतिशत रिटर्न दिया है। इसी सेक्टर से जुड़ी कंपनी ONGC ने एक साल 55 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। अब ऐसे में कंपनी ने बड़ा एलान किया है, जिसका असर सोमवार को स्टॉक में देखने को मिल सकता है।

advertisement

रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में साल 2028 तक

ONGC ने बताया है कि वो रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में साल 2028 तक नेट जीरो के टारगेट पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी की सब्सिडियरी ONGC Green Limited (OGL) ने PTC INDIA के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसमें ONGC अपनी सब्सिडियरी के जरिए पीटीसी इंडिया की सब्सिडियरी PTC एनर्जी यानि PIL की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी।

ONGC Green Limited (OGL)

ONGC Green Limited (OGL) की बात की जाए तो कंपनी ग्रीन एनर्जी और गैस बिजनेस से जुड़ी है। जिसमें सोलर, विंड, हाइब्रिड, हाइडल, टाइडल, और जियोथर्मनल, बायो फ्यूल, बायो गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन का इस्तेमाल और स्टोरेज. LNG बिजनेस भी शामिल है।

कंपनी की ओर जारी बयान

कंपनी की ओर जारी बयान में कहा गया है कि इसी दिशा में ONGC ने 13 सितंबर 2024 को PTC INDIA LTD. के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है। जिसके तहत ONGC PIL की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदेगी। PIL की कुल ऑपरेशनल विंड एनर्जी क्षमता 288.8 मेगावॉट है। कंपनी के कुल 7 प्रोजेक्ट हैं जो कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में स्थापित है, PIL कुल मिलाकर अपने सभी विंड एनर्जी फॉर्म में 157 विंड टरबाइन जेनरेटर्स ऑपरेट करती है।

आपको बता दें कि ONGC और PTC INDIA दोनों की लिस्टेड कंपनियां है। PTC INDIA पावर ट्रेडिंग सॉल्यूशन, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेडिंग और कंसल्टेंसी सर्विस देती है। इसके साथ ही कंपनी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी ऑपरेट करती है।