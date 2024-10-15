Ola Electric shares रिकॉर्ड हाई से 44 प्रतिशत नीचे, निवेशक buy, sell या hold क्या करें?

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयरों में गिरावट का दौर जारी है। शेयर अपने रिकॉर्ड हाई 157.53 रुपये से 44.48 प्रतिशत गिर चुका है, जो 20 अगस्त, 2024 को देखा गया था। इस गिरावट के बावजूद, शेयर ने फिलहाल के लिए अपनी लिस्टिंग कीमत 76 रुपये से 15.07 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। लेकिन क्या ये टिक पाएगी बड़ा सवाल है?

वाहन पोर्टल के अनुसार, कंपनी ने इस महीने (14 अक्टूबर तक) 15,672 रजिस्ट्रेशन किए हैं, जिसका मार्केट शेयर 34 प्रतिशत है। इसके बावजूद इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता की सर्विस से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे ग्राहक अधिकारों के कथित उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार के संबंध में एक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए भी कहा गया था।

ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी ओर से कहा कि नोटिस का कंपनी की वित्तीय, ऑपरेशनलॉ या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि हाई रिस्क उठाने वाले निवेशक ही वर्तमान स्तरों पर ट्रेड या खरीदारी पर विचार कर सकते हैं। टेक्निकल रूप से, काउंटर पर 86-80 रुपये की रेंज में सपोर्ट देखा जा सकता है।

वर्तमान में ओला इलेक्ट्रिक 157 रुपये के अपने हाई को छूने के बाद अपनी लिस्टिंग कीमत के करीब आ रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ है और स्टॉक ने मुनाफा बुकिंग देखी है। Religare Broking के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट (रिटेल रिसर्च) रवि सिंह का कहना है कि निवेशक ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों को लगभग 85 रुपये के स्तर पर खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जिसका टारगेट 95 रुपये है। इस पर 80 रुपये पर एक सख्त स्टॉप लॉस रखें।

आनंद राठी के सीनियर मैनेजर - टेक्निकल रिसर्च विश्लेषक, जिगर एस पटेल ने कहा कि सपोर्ट 86 रुपये और रजिस्टेंस 90 रुपये होगा। 90 रुपये के स्तर के ऊपर निर्णायक बंद होने पर 105 रुपये की ओर और बढ़ने की संभावना हो सकती है। उम्मीद है कि ये 80 से 110 रुपये के बीच ही ट्रेड करेगा ।

“ओला इलेक्ट्रिक के शेयर की कीमत दैनिक चार्ट पर मंदी की प्रवृत्ति में है, जिसमें 100 रुपये पर मजबूत प्रतिरोध है। 86 रुपये के समर्थन से नीचे दैनिक बंद होने पर निकट भविष्य में 76 रुपये का नीचे का लक्ष्य हो सकता है,” सेबी-प्रमाणित शोध विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा।