Ola Electric Share: कंपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करने की तैयारी में

ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने हाल ही में घोषणा की है कि कंपनी की बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जल्द ही लॉन्च होने जा रही है। एक ट्वीट में, अग्रवाल ने ओला की विनिर्माण सुविधाओं के दौरे का अपडेट साझा किया, जिसमें फ्यूचरफैक्ट्री भी शामिल है, जहां मोटरसाइकिल का उत्पादन किया जाएगा, और गीगाफैक्ट्री, जो वाणिज्यिक बैटरी उत्पादन की तैयारी कर रही है। उन्होंने फैक्ट्री, ऑल-वुमन असेंबली लाइन और विकास की दिशा में उत्साह जाहिर करते हुए कई तस्वीरें साझा कीं।

यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब ओला को अपनी बिक्री के बाद की सेवा को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कॉमेडियन कुणाल कामरा कंपनी की ग्राहक सेवा समस्याओं पर मुखर रहे हैं, असंतुष्ट ग्राहकों की शिकायतें साझा कर रहे हैं और मरम्मत में देरी के लिए ओला की प्रतिक्रिया की आलोचना कर रहे हैं। कामरा ने एक डीपफेक वीडियो भी साझा किया जिसमें अग्रवाल द्वारा ग्राहकों की शिकायतों पर प्रतिक्रिया का मजाक उड़ाया गया, जिससे ओला की सेवा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित हुआ।

कामरा और अग्रवाल के बीच यह विवाद अक्टूबर की शुरुआत में शुरू हुआ जब कामरा ने ओला की शिकायतों की प्रतिक्रिया पर आलोचना की। अग्रवाल ने कामरा पर ओला को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें एक दिन सर्विस सेंटर पर बिताने की चुनौती दी। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी और कई यूजर्स ने कामरा का समर्थन किया। कामरा ने अग्रवाल की चुनौती का मजाक उड़ाते हुए ग्राहकों की शिकायतें पोस्ट करना जारी रखा, जिससे सेवा संबंधी मुद्दे और भी उजागर हुए।

अग्रवाल का हालिया ट्वीट ओला की विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास प्रतीत होता है। ओला की फ्यूचरफैक्ट्री, जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों वाली दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया सुविधा होने का दावा करती है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को जोड़ने की तैयारी में है। वहीं, गीगाफैक्ट्री वाणिज्यिक बैटरी उत्पादन के करीब पहुंच रही है, जो ओला की ईवी आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन प्रगतियों के बावजूद, ओला का सेवा रिकॉर्ड अब भी जांच के दायरे में है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें इसकी ग्राहक सेवा प्रथाओं पर सवाल उठाए गए हैं। ओला का कहना है कि उसने CCPA के माध्यम से दर्ज की गई 99.1 प्रतिशत शिकायतों का समाधान कर दिया है, लेकिन उपभोक्ता मामलों का विभाग इस दावे की पुष्टि के लिए ग्राहकों से संपर्क कर सकता है।

ओला अपने नए उत्पादों की लॉन्चिंग और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है, लेकिन ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर करते हुए निवेशकों का विश्वास बनाए रखना उसके लिए चुनौतीपूर्ण है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और गीगाफैक्ट्री पर हुए अपडेट उत्साहजनक हैं, लेकिन ओला को अपनी सार्वजनिक छवि सुधारने के लिए बिक्री के बाद की सेवाओं में सुधार करना होगा।

