Ola Electric Q2 Results फिर से घाटे में आई कंपनी, सोमवार को स्टॉक में बड़ा एक्शन!

Harsh Verma
Delhi, Nov 8, 2024
Ola Electric Mobility Ltd. ने बाजार बंद होने के बाद अपने सितंबर तिमाही के नतीजों का एलान कर दिया है। लिस्टिंग के बाद की पहली तिमाही में कंपनी के घाटे की स्थिति बरकरार है।

इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी Ola Electric ने ₹495 करोड़ का नेट लॉस दर्ज किया, जो पिछले साल की समान तिमाही में हुए ₹524 करोड़ के नुकसान से थोड़ा कम है। जून तिमाही में कंपनी ने ₹347 करोड़ का घाटा दर्ज किया था, जो उसकी लिस्टिंग के बाद की पहली तिमाही थी।

इस तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 39.1 प्रतिशत का साल दर साल बढ़कर ₹1,214 करोड़ तक पहुंच गया है जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹873 करोड़ था। कामकाजी मुनाफा यानि EBITDA  ₹379 करोड़ के घाटे में रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही के ₹435 करोड़ के घाटे से कम है।

कंपनी ने प्रेस रिलीज में कहा कि तिमाही के दौरान ग्रॉस मार्जिन 20.3% रहा। कंपनी ने 98,619 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 73.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

ओला इलेक्ट्रिक का मास मार्केट पोर्टफोलियो

ओला इलेक्ट्रिक का मास मार्केट पोर्टफोलियो ₹1 लाख से नीचे के प्रोडक्ट्स से जुड़ा है। तिमाही दर तिमाही आधार पर 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि प्रीमियम पोर्टफोलियो अभी भी एक प्रमुख रेवेन्यू सोर्स बना हुआ है।

ओला इलेक्ट्रिक के मौजूदा 782 स्टोर्स हैं और मार्च 2025 तक इसे 2,000 तक बढ़ाने की योजना है। कंपनी ने यह भी दोहराया कि वह वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही से अपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो में सेल्स का उपयोग शुरू करने के ट्रैक पर है।

ओला इलेक्ट्रिक ने कहा है कि ओला गिगाफैक्ट्री में सभी उत्पादन सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं और सितंबर तिमाही में ट्रायल प्रोडक्शन ने एक नया मील का पत्थर हासिल किया, जिसमें 20,000 से अधिक सेल्स का उत्पादन हुआ। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर शुक्रवार को ₹72.67 पर 2.5% गिरावट के साथ बंद हुए, जो उसके आईपीओ मूल्य ₹76 से नीचे है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Nov 8, 2024