Ola Electric Share पर आई बड़ी खबर, अब तय होगी स्टॉक की चाल

Ola Electric Mobility Ltd. के शेयरों में गिरावट का सिलसिला जारी है। देखते ही देखते ये स्टॉक अपने रिकॉर्ड ऊंचाई 157 रुपये से 47 प्रतिशत नीचे चला गया है। अब ये अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास यानि 76 रुपये प्रति शेयर के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में गिरावट के बीच एक बड़ी खबर आई है। जिससे स्टॉक की आगे की चाल तय होगी।

advertisement

कंपनियों की ओर से चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान जारी है। वही, ऐसी कंपनियां भी है जो जल्द अपने वित्तीय नतीजे पेश करेंगी। इसी कड़ी में भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी Ola Electric Mobility Ltd. जल्द ही जुलाई-सितंबर 2024 की अवधि के लिए अपने तिमाही नतीजे का एलान करने जा रही है।

पिछले कुछ सेशन्स से कंपनी के शेयरों में गिरावट आ रही है और मंगलवार को भी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 3.5% की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 77 रुपये के पास पहुंच गया। वहीं कंपनी का मार्केट कैप 35,551.29 करोड़ रुपये है।

Ola Electric के CEO भाविश अग्रवाल के नेतृत्व वाली कंपनी की बोर्ड बैठक शुक्रवार 08 नवंबर 2024 को होनी है, जिसमें 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंपनी के वित्तीय नतीजों पर विचार और मंजूरी देगी। पिछली बार कंपनी ने FY25 की पहली तिमाही के लिए अपने नतीजे बाजार बंद होने के बाद यानी दोपहर 3:30 बजे के बाद घोषित किए थे।

Ola Electric CCPA Notice

कंपनी को पिछले महीने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) से क्वालिटी और बिक्री के बाद की सर्विस से संबंधित हजारों शिकायतों पर एक नोटिस मिला था। जिसके बाद ओला इलेक्ट्रिक ने दावा किया कि कंपनी की ओर से तमाम शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

