Oil India, Coal India, NTPC, REC, ONGC, PFC जैसे PSU शेयरों में होने वाला है खेल!
इस साल PSU स्टॉक्स की कहानी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। जहां इस साल जनवरी से जून तक Nifty PSE इंडेक्स के सभी 20 स्टॉक्स में बढ़त रही, वहीं जुलाई से दिसंबर के बीच 20 में से 19 स्टॉक्स गिर गए। हालांकि, इस साल अब तक इंडेक्स में 22% की बढ़त रही है। यह इंडेक्स के लिए लगातार चौथा साल है जिसमें सकारात्मक रिटर्न देखने को मिल रहे हैं।
जुलाई से दिसंबर के बीच के इस सुधार चरण में कई PSU स्टॉक्स ने अपने उच्चतम स्तरों से 30% से 50% तक गिरावट देखी है। हालांकि नवंबर के निचले स्तरों से कुछ सुधार हुआ है, वे अब भी अपने हाल के उच्चतम स्तरों से काफी नीचे हैं।
Oil India
अपस्ट्रीम ऑयल एक्सप्लोरर इस साल PSE इंडेक्स पर 70% से ज्यादा की बढ़त के साथ सबसे बड़ा गेनर है। हालांकि इस प्रदर्शन के बावजूद, स्टॉक अपने हाल के उच्चतम ₹767 से 45% नीचे है। वर्तमान स्तरों के आधार पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक Oil India के शेयरों में 47% की और बढ़त हो सकती है। इस स्टॉक को कवर करने वाले 20 में से 16 विश्लेषक "बाय" रेटिंग देते हैं, तीन विश्लेषक "सेल", जबकि एक ने "होल्ड" रेटिंग दी है।
Coal India
कोल इंडिया पिछले हफ्ते सुर्खियों में था जब कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी अपने वित्तीय वर्ष 2025 के उत्पादन लक्ष्य 838 MT को पूरा नहीं कर सकती। स्टॉक अपने उच्चतम स्तर से 30 प्रतिशत नीचे है। इस सुधार के बाद एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि वर्तमान स्तरों से 41% की बढ़त हो सकती है। इस स्टॉक को कवर करने वाले 25 में से 20 विश्लेषक "बाय" रेटिंग देते हैं, तीन विश्लेषक "होल्ड", जबकि दो विश्लेषक "सेल" रेटिंग देते हैं।
PFC
PSU इंडेक्स का एक और शीर्ष प्रदर्शन करने वाला स्टॉक PFC 2023 में 250% रिटर्न के बाद इस साल शांत रहा है। हालांकि सहमति अभी भी स्टॉक पर बुलिश बनी हुई है और इस पर कवर करने वाले सभी 10 विश्लेषक "बाय" रेटिंग देते हैं। सहमति के अनुसार, PFC के लिए 35.4% की बढ़त की संभावना है।
ONGC
Oil India का सहयोगी स्टॉक ONGC भी इस सूची में है और इस स्टॉक ने अपने हाल के उच्चतम स्तर से 32% तक सुधार देखा है। सहमति अनुमान के अनुसार ONGC के शेयरों में 35% की बढ़त हो सकती है। इस स्टॉक को कवर करने वाले 30 विश्लेषकों में से 20 "बाय" रेटिंग देते हैं, जबकि पांच "होल्ड" और पांच "सेल" रेटिंग देते हैं।
REC
REC भी विश्लेषकों की सहमति से "बाय" रेटिंग में शामिल है और 2023 में 250% रिटर्न देखने के बाद इस साल सुधार आया है। स्टॉक में सुधार होने के बावजूद, इस पर कवर करने वाले सभी 10 विश्लेषक "बाय" रेटिंग देते हैं और सहमति के अनुसार, स्टॉक में 34% की बढ़त हो सकती है।
NTPC
NTPC के शेयर इस साल उसके ग्रीन एनर्जी बिजनेस के IPO की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। स्टॉक अपने उच्चतम स्तर से 25% गिर चुका है और अब सहमति के अनुसार, स्टॉक में 33.5% की बढ़त हो सकती है। इस स्टॉक को कवर करने वाले 25 विश्लेषकों में से 20 ने "बाय" रेटिंग दी है, दो ने "होल्ड", जबकि तीन ने "सेल" रेटिंग दी है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।