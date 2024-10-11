दशहरा और दुर्गा पूजा को बैंक बंद रहेंगे? अक्टूबर महीने में जानिए छुट्टियां

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2024 के लिए बैंक छुट्टियों की घोषणा की है। इस महीने के 10 दिन गुजर चुके हैं, बाकी बचे दिनों में कौन से त्योहार और कौन सी बैंक छुट्टियां हैं, आइये जानते हैं।

इन नॉन वर्किंग दिनों में प्रमुख राष्ट्रीय छुट्टियाँ, क्षेत्रीय त्योहा, और चुनाव की तारीखें शामिल हैं। कई क्षेत्रीय छुट्टियों जैसे नवरात्रि, दुर्गा पूजा, और राज्य विशेष त्योहारों के कारण छुट्टियां रहेंगी।

RBI छुट्टियों के शेड्यूलिंग की देखरेख करता है, जिसमें रियल-टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट (RTGS) की छुट्टियों के बारे में पता चलता है। जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों पर लागू होती हैं। क्षेत्रीय त्योहारों और कई इवेंट के चलते छुट्टियाँ अलग-अलग राज्यों में मनाई जाएंगी। बैंक ब्रांच बंद होने के बावजूद, ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी, जिससे ग्राहकों को बिना किसी रुकावट के अपने फाइनेंस से जुड़े काम कर पाएंगे।

इस हफ्ते की आने वाली बैंक छुट्टियां

11 अक्टूबर: दशहरा (महाष्टमी/महानवमी)/आयुध पूजा/दुर्गा पूजा (दसाईन)/दुर्गा अष्टमी (आगर्तला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, इटानगर, कोहिमा, कोलकाता, पटना, शिलॉन्ग, रांची में बैंक बंद रहेंगे)

12 अक्टूबर: दूसरा शनिवार/दशहरा/दुर्गा पूजा (दसाईन) (बैंक आगर्तला, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद - आंध्र प्रदेश, हैदराबाद - तेलंगाना, इटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोचि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिलॉन्ग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम में बंद रहेंगे)

13 अक्टूबर: रविवार

14 अक्टूबर: दुर्गा पूजा (दसाईन) (गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे)

17 अक्टूबर 2024 (गुरुवार): महार्षि वाल्मीकि जयंती/कटी बिहू – कर्नाटक, असम, और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में मनाया जाता है।

26 अक्टूबर 2024 (शनिवार): अभिज्ञान दिवस – जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है।

31 अक्टूबर 2024 (गुरुवार): दिवाली (दीपावली) यह एक प्रमुख त्योहार है जो देश भर में मनाया जाता है और सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को भी चिह्नित करता है।

इनके अलावा, बैंक हर दूसरे और चौथे शनिवार (12 और 26 अक्टूबर) के साथ-साथ पूरे महीने हर रविवार को बंद रहेंगे।

राज्य के हिसाब से बैंक छुट्टियां

अक्टूबर का महीना विभिन्न राज्य विशेष छुट्टियों के साथ आएगा। उदाहरण के लिए, असम 17 अक्टूबर को कटी बिहू मनाएगा, जबकि जम्मू और कश्मीर 26 अक्टूबर को अभिज्ञान दिवस मनाएगा। इसी तरह, कई राज्यों में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दुर्गा पूजा और दशहरा अलग-अलग तारीखों पर मनाया जाएगा।

11 अक्टूबर (शुक्रवार): महा अष्टमी/आयुध पूजा (कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है)

12 अक्टूबर (शनिवार): विजयदशमी/दशहरा (कई राज्यों में)

31 अक्टूबर (गुरुवार): नरका चतुर्दशी/काली पूजा (पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, गुजरात)।

जबकि इन छुट्टियों पर बैंक ब्रांच बंद रहेंगी, ग्राहक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते रहेंगे, जिससे वे लेन-देन, भुगतान और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का सहजता से उपयोग कर सकें।