scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNTPC Green Energy IPO: कब RHP दाखिल कर रही है कंपनी

NTPC Green Energy IPO: कब RHP दाखिल कर रही है कंपनी

अगर आप भी किसी IPO में निवेश का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि NTPC Green Energy को लेकर बड़ी खबर आ गई है। कंपनी का इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) जल्द ही खुलने वाला है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 10, 2024 08:58 IST

अगर आप भी किसी IPO में निवेश का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि NTPC Green Energy को लेकर बड़ी खबर आ गई है। कंपनी  का इनीशियल पब्लिक ऑफर (IPO) जल्द ही खुलने वाला है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NTPC Green Energy आने वाली 11 नवंबर को अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) SEBI के पास जमा करा सकती है। बता दें कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी की सब्सिडियरी कंपनी है। कंपनी को हाल ही में मार्केट रेगुलेटर SEBI से 10,000 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए अंतिम मंजूरी मिली है।

advertisement

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी NTPC Green Energy की योजना IPO के जरिए 10000 करोड़ रुपए जुटाने की है। इसमें 10 रुपए के फेस वैल्यू से शेयर जारी किए जाएंगे। खास बात ये है कि आईपीओ में कर्मचारियों के लिए कुछ हिस्सा रिजर्व होगा, साथ ही डिस्काउंट भी मिलेगा।

नए शेयरों से हासिल होने वाले ₹7,500 करोड़ तक का इस्तेमाल कंपनी NTPC Renewable Energy Ltd. (NREL) में निवेश, NREL का  कुछ बकाया उधारी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

आपको बता दें कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। NTPC वित्तीय वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट (GW) की रेन्यूएबल एनर्जी (RE) क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखता है। वर्तमान में इसकी 3.5 GW की स्थापित क्षमता है और 28 GW से ज्यादा पर काम चल रहा है। FY24 में बिजली उत्पादन और ऑपरेटिंग क्षमता के लिहाज से NTPC Green Energy Ltd. देश की सबसे बड़ी सरकारी रिन्युएबल एनर्जी कंपनी है। यह कंपनी ऊर्जा मंत्रालय के तहत आती है। इसके अलावा 10,975 मेगावॉट का प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। IDBI Capital Markets & Securities, HDFC Bank, IIFL Securities और Nuvama Wealth Management इस IPO के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स के रूप में काम करेंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 10, 2024