क्या NTPC Green IPO की खराब लिस्टिंग होने वाली है?

NTPC ग्रीन एनर्जी का आईपीओ पहले दिन निवेशकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। मंगलवार को शेयर बाजार में हल्की तेजी के बावजूद, पहले दिन इस आईपीओ में केवल 36% सब्सक्रिप्शन हुआ।

इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी 92.59 करोड़ नए शेयरों के जरिए 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। आईपीओ की बोली 21 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर 2024 तक चलेगी। शेयरों की मूल्य सीमा 102 रुपये से 108 रुपये प्रति शेयर तय की गई है, और रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम आवेदन 138 शेयरों का है, जिसका मूल्य लगभग 14,904 रुपये होगा।

रिटेल निवेशकों ने दिखाया अच्छा रुचि

रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.46 गुना सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, और गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) का हिस्सा केवल 0.17 गुना सब्सक्राइब हुआ।

आईपीओ से जुड़े जोखिम

NTPC ग्रीन एनर्जी, जो कि तेजी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में काम करता है, के बारे में विश्लेषकों ने कुछ जोखिमों को उजागर किया है:

उच्च मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धात्मक जोखिम

आईपीओ का मूल्यांकन 264x P/E के आधार पर किया गया है, जो इसके समकक्ष कंपनियों से काफी अधिक है। लेमोनन" के अनुसार, "आक्रामक मूल्यांकन से यह आईपीओ केवल उच्च जोखिम लेने वाले और दीर्घकालिक निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकता है।"

क्या आपको आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए?

कई ब्रोकरेज ने सतर्क रहने की सलाह दी है, और इसे केवल उन निवेशकों के लिए उपयुक्त बताया है जिनकी जोखिम सहने की क्षमता अधिक है और जो लंबी अवधि के निवेश की सोच रखते हैं।

"स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट" और "बजाज ब्रोकिंग" दोनों ने इस आईपीओ को दीर्घकालिक दृष्टिकोण वाले निवेशकों के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है।

"मेहता इक्विटीज" के शोध विश्लेषक राजन शिंदे के अनुसार, "यह आईपीओ केवल उन निवेशकों के लिए है जो उच्च जोखिम लेने के इच्छुक हैं।"

NTPC ग्रीन एनर्जी आईपीओ जीएमपी

आईपीओ के लिए ग्री मार्केट प्रीमियम (GMP) में गिरावट देखी जा रही है। पहले इसे ₹11 के GMP के साथ देखा गया था, लेकिन अब यह ₹0.80 तक गिरकर केवल 0.74% की संभावित लिस्टिंग लाभ दे रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार

यह आईपीओ उन निवेशकों के लिए हो सकता है जो लंबी अवधि के लिए उच्च जोखिम लेने को तैयार हैं। अगर आप जोखिम से बचना चाहते हैं तो इस आईपीओ से बचना बेहतर हो सकता है।

(अस्वीकरण: इस लेख में विशेषज्ञों/ब्रोकरेज द्वारा व्यक्त किए गए विचार और सलाह उनके अपने हैं और ये बिजनेस टुडे बाजार के विचारों का प्रतिबिंब नहीं हैं। निवेश करने से पहले एक योग्य ब्रोकर या वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना उचित रहेगा।)