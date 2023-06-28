NSE ने वापस लिया सर्कुलर, गुरुवार को ही होगी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने शुक्रवार को निफ्टी बैंक (Nifty Bank) के फ्यूचर्स और ऑप्शंस की वीकली और मंथली एक्सपायरी से जुड़ा 6 जून 2023 का सर्कुलर वापस ले लिया है। इस सर्कुलर के अनुसार 7 जुलाई 2023 से बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी को गुरुवार से शुक्रवार को कर दिया गया था। NSE ने BSE के अनुरोध पर इस सर्कुलर को वापस लेने का फैसला किया है। BSE ने NSE से अनुरोध किया था कि शुक्रवार को होने वाली एक्सपायरी को किसी और दिन शिफ्ट कर दिया जाए, इसके जरिए हाल ही में रीलॉन्च हुए सेंसेक्स/बैंकेक्स डेरिवेटिव के वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी। नया नियम 7 जुलाई 2023 से लागू होने वाला था, मतलब 7 जुलाई के बाद से बैंक निफ्टी के सभी वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स शुक्रवार को एक्सपायर होते।

14 जुलाई 2023 को पहली बार शुक्रवार को बैंक निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स की वीकली एक्सपायरी होती। वहीं, 28 जुलाई 2023 को पहली बार मंथली एक्सपायरी होती, अगर किसी शुक्रवार को मार्केट बंद रहता, तो गुरुवार को वीकली एक्सपायरी होती. मंथली एक्सपायरी के लिए भी नियम इसी तरह चलते। NSE के सर्कुलर वापस लेने के बाद अब बैंक निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी पहले की ही तरह जारी रहेगी। यानी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स गुरुवार को ही एक्सपायर होंगे, जब तक कि NSE इसे लेकर कोई और फैसला नहीं करता। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के सभी फ्यूचर्स और ऑप्शंस के वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स पहले की ही तरह गुरुवार को एक्सपायर होंगे, फिन निफ्टी के सभी फ्यूचर्स और ऑप्शंस के वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स मंगलवार को एक्सपायर होंगे और निफ्टी मिडकैप के सभी फ्यूचर्स और ऑप्शंस के वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स बुधवार को एक्सपायर होंगे।