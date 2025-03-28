NSE Holidays: सोमवार 31 मार्च 2025 को शेयर बाजार खुला है? जानिए बीएसई और एनएसई पर ट्रेडिंग होगी या नहीं

31 March 2025 Holiday: आगामी सोमवार को 31 मार्च है और उस दिन देश भर में ईद मनाई जाएगी। सामान्य तौर पर शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है। इसलिए अब लोगों के मन में कहीं न कहीं यह उलझन है कि सोमवार को यानी ईद के दिन शेयर बाजार खुला रहेगा या नहीं?

advertisement

31 मार्च को BSE, NSE खुला है?

BSE और NSE के आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक सोमवार 31 मार्च 2025 को शेयर बाजार बंद रहेगा। यानी कि बीएसई और एनएसई पर कोई भी ट्रेडिंग या किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं होगा।

आधिकारिक हॉलीडे कैलेंडर के मुताबिक 31 मार्च को इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट और SLB सेगमेंट के साथ ही साथ करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट भी बंद रहेगा। स्टॉक मार्केट अब 1 अप्रैल 2025 को सामन्य रूप से खुलेगा।

2025 में और कब-कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

अगले महीने यानी अप्रैल की अगर बात करें तो इस महीने शेयर बाजार तीन दिन बंद रहेगा। 10 अप्रैल 2025 को महावीर जयंती, 14 अप्रैल 2025 को डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती और 18 अप्रैल 2025 को गुड फ्राइडे के कारण स्टॉक मार्कट बंद रहेगा।

मई 2025 में बाजार सिर्फ 1 दिन के लिए बंद रहेगा। 1 मई 2025 को महाराष्ट्र दिवस है और इसलिए शेयर बाजार इस दिन बंद रहेगा। जून और जुलाई में शेयर मार्केट में कोई छुट्टी नहीं है।

अगस्त में दो दिन बाजार बंद रहेगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 27 अगस्त गणेश चतुर्थी के कारण स्टॉक मार्कट में कामकाज नहीं होगा। इसके बाद सितंबर में मार्केट में कोई छुट्टी नहीं होगी।

अक्टूबर की बात करें तो तीन दिन छुट्टी रहेगी- 02 अक्टूबर को गांधी जयंती, 21 अक्टूबर को दिवाली - हालांकि मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार 1 घंटे के लिए खुलेगा, 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा के कारण शेयर बाजार बंद रहेगा।

नवंबर में शेयर बाजार सिर्फ 05 तारिख को श्री गुरु नानक देव के प्रकाश गुरुपर्व के कारण बंद रहेगा और दिसंबर में क्रिसमस के कारण शेयर बाजार 25 दिसंबर को बंद रहेगा।