scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNPS Vatsalya Calculator: अगर आप सालाना 1,000 रुपये बचाना शुरू करते हैं तो 60 साल बाद आपको कितना मिलेगा?

NPS Vatsalya Calculator: अगर आप सालाना 1,000 रुपये बचाना शुरू करते हैं तो 60 साल बाद आपको कितना मिलेगा?

आज 1 करोड़ रुपये को देखते हुए, यह एक महत्वपूर्ण राशि लग सकती है, लेकिन इसके भविष्य के मूल्य के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। अगले 60 वर्षों में 6% की अनुमानित वार्षिक मुद्रास्फीति दर के साथ, इस राशि की क्रय शक्ति उल्लेखनीय रूप से कम हो जाएगी। आइए जानें कि छह दशकों में 1 करोड़ रुपये का वास्तविक मूल्य क्या होगा। अगले 60 वर्षों में 6% की वार्षिक मुद्रास्फीति दर के साथ, 1 करोड़ रुपये के बराबर मूल्य वर्तमान शर्तों में लगभग 9.18 लाख रुपये होगा।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Nov 12, 2024 16:59 IST
Parents can begin investing in the NPS Vatsalya scheme with a minimum monthly contribution of Rs 1,000, without any upper limit.
Parents can begin investing in the NPS Vatsalya scheme with a minimum monthly contribution of Rs 1,000, without any upper limit.

एनपीएस वात्सल्य योजना: अपने बच्चे के लिए रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त फंड बनाने के लिए, जल्दी शुरू करना उचित है। हाल ही में इस साल सितंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)-वात्सल्य उन माता-पिता के लिए एक व्यवहार्य समाधान प्रदान करती है जो अपने बच्चे के भविष्य को वित्तीय रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं।

advertisement


केंद्रीय बजट 2024-25 में पेश की गई एनपीएस वात्सल्य योजना विशेष रूप से नाबालिगों के लिए तैयार की गई है और माता-पिता या कानूनी अभिभावकों के लिए लचीले योगदान और निवेश विकल्प प्रदान करती है। इस बचत-सह-पेंशन योजना की देखरेख भारतीय पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा की जाएगी।

माता-पिता बिना किसी ऊपरी सीमा के 1,000 रुपये के न्यूनतम मासिक योगदान के साथ एनपीएस वात्सल्य योजना में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। वे बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक खाते का प्रबंधन करेंगे, जिसके बाद खाते का स्वामित्व बच्चे को हस्तांतरित हो जाएगा। फिर खाते को आसानी से एक मानक एनपीएस खाते या किसी अन्य गैर-एनपीएस योजना में परिवर्तित किया जा सकता है। एनपीएस वात्सल्य योजना अभिभावकों को निवेश के प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के पेंशन फंडों में से चुनने का विकल्प देकर खाते में लचीले योगदान की भी अनुमति देती है।

एनपीएस वात्सल्य योजना भारतीय नागरिकों को अपने बच्चों के लिए जमा करने की अनुमति देती है, जिसे बच्चा 18 वर्ष का होने पर निकाल सकता है।

इस योजना के लिए न्यूनतम जमा राशि 1,000 रुपये है, जिसमें शुरुआती राशि 1,000 रुपये है। जमा की जाने वाली राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इस योजना के लिए ब्याज दर हाल ही में 9.5% से 10% के बीच रही है।

एनपीएस वात्सल्य कैलकुलेटर

एनपीएस वात्सल्य योजना अपने आकर्षक लाभों के लिए पहचानी जा रही है। हर महीने सिर्फ़ 275 रुपये या सालाना 3,300 रुपये निवेश करके, व्यक्तियों के पास अपने बच्चे के 60 साल की उम्र में रिटायर होने पर 1 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण फंड जमा करने का अवसर है।

दीर्घकालिक निवेश वृद्धि:

> मासिक निवेश: 275 रुपये या वार्षिक निवेश: 3,300 रुपये
> निवेश अवधि: 60 वर्ष
> निवेश पर प्रतिफल की दर: 10%
> 60 वर्षों में कुल निवेश: 1,98,000 रुपये

अनुमानित रिटर्न:

> अनुशासित निवेश रणनीति बनाए रखने से, प्रत्याशित रिटर्न काफी अच्छा हो सकता है:
> निवेश पर कुल रिटर्न: 98,17,198 रुपये
> सेवानिवृत्ति पर कुल धनराशि (60 वर्ष): 1,00,15,198 रुपये

वास्तविक समय मूल्य

आज 1 करोड़ रुपये को देखते हुए, यह एक महत्वपूर्ण राशि लग सकती है, लेकिन इसके भविष्य के मूल्य के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। अगले 60 वर्षों में 6% की अनुमानित वार्षिक मुद्रास्फीति दर के साथ, इस राशि की क्रय शक्ति उल्लेखनीय रूप से कम हो जाएगी। आइए जानें कि छह दशकों में 1 करोड़ रुपये का वास्तविक मूल्य क्या होगा। अगले 60 वर्षों में 6% की वार्षिक मुद्रास्फीति दर के साथ, 1 करोड़ रुपये के बराबर मूल्य वर्तमान शर्तों में लगभग 9.18 लाख रुपये होगा।

advertisement

एनपीएस वात्सल्य योजना फॉर्मूला

एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत परिपक्वता राशि की गणना करने का सूत्र A = P (1 + r/n) ^ nt है, जहाँ:

उत्तर: यह राशि है
P: मूल राशि है
r: ब्याज दर है
n: ब्याज के चक्रवृद्धि होने की संख्या है
t: वर्षों की संख्या है

निवेश विकल्प

माता-पिता के पास चुनने के लिए तीन प्रकार के खाते या निवेश विकल्प हैं:

डिफ़ॉल्ट विकल्प: मॉडरेट लाइफ़ साइकिल फंड - LC-50 (50% इक्विटी के साथ) का चयन करें।
स्वचालित विकल्प: माता-पिता लाइफसाइकिल फंड विकल्पों में से चयन कर सकते हैं, जैसे आक्रामक - LC-75 (75% इक्विटी के साथ), मध्यम LC-50 (50% इक्विटी के साथ), या रूढ़िवादी LC-25 (25% इक्विटी के साथ)।
सक्रिय विकल्प: माता-पिता के पास इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट ऋण (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियों (100% तक) और वैकल्पिक परिसंपत्ति (5% तक) में सक्रिय रूप से धन आवंटित करने की लचीलापन है।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 12, 2024