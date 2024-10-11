scorecardresearch
BT TV
NOEL TATA बने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन

टाटा समूह के प्रमुख संस्थान टाटा ट्रस्ट्स ने नोएल टाटा को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 11, 2024 13:40 IST

टाटा समूह के प्रमुख संस्थान टाटा ट्रस्ट्स ने नोएल टाटा को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। 

नोएल टाटा, जो टाटा परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, को उद्योग में एक दूरदर्शी नेता के रूप में जाना जाता है। वे पहले से ही टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन और टाइटन वोल्टास समेत कई अन्य कंपनियों के बोर्ड में सक्रिय रूप से कार्यरत रहे हैं। उनकी नियुक्ति को टाटा ट्रस्ट्स के लिए एक ठोस नेतृत्व कदम के रूप में देखा जा रहा है।

रतन टाटा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे

नोएल टाटा की यह नियुक्ति रतन टाटा की प्रतिष्ठित विरासत को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से की गई है। टाटा ट्रस्ट्स, जो टाटा समूह के विभिन्न व्यवसायों में हिस्सेदारी रखता है, भारतीय समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और समाजसेवा के क्षेत्र में असीम योगदान देता रहा है। नोएल टाटा के नेतृत्व में यह ट्रस्ट्स अपनी परियोजनाओं और उद्देश्यों को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगा।

चुनौतियों और अवसरों का समय

नोएल टाटा के समक्ष नई चुनौतियां होंगी, जिसमें टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से समाज में सुधार लाना और समूह की सामाजिक पहल को और आगे ले जाना शामिल है। उनके इस नए पद पर आसीन होने से टाटा समूह के साथ-साथ पूरे उद्योग जगत में उत्सुकता का माहौल है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 11, 2024