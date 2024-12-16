एक के बदले 9 फ्री शेयर, Sky Gold shares में लगा अपर सर्किट

Sky Gold Ltd. के शेयर 16 दिसंबर सोमवार को 5 प्रतिशत अपर सर्किट देखने को मिला। स्टॉक का भाव अपर सर्किट के साथ 465 प्रति शेयर पर पहुंच गया।

दरअसल शेयर में तेजी की वजह स्टॉक आज के ट्रेडिंग सत्र से एक्स-बोनस हो गया। कंपनी ने पहले 26 अक्टूबर को यह घोषणा की थी कि वह रिकॉर्ड डेट के आधार पर प्रत्येक एक शेयर के लिए 9 बोनस शेयर जारी करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास शुक्रवार को Sky Gold के शेयर थे, तो आप प्रत्येक एक शेयर के बदले नौ बोनस शेयर हासिल करने के योग्य होंगे।

Sky Gold के शेयरों का वर्तमान में ₹10 प्रति शेयर का फेस वैल्यू है। यह 2022 के बाद दूसरी बार है जब कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी किए हैं। उस समय कंपनी ने प्रत्येक एक शेयर पर एक फ्री शेयर जारी किया था। Sky Gold के शेयरों का वर्तमान में मार्केट कैप ₹7,000 करोड़ के करीब है।

यह ध्यान में रखना जरूरी है कि यह स्टॉक वर्तमान में अतिरिक्त निगरानी उपायों (ASM) के तहत स्टेज 4 में है। ASM स्टेज 4 में एक स्टॉक के लिए प्रत्येक ट्रेड को व्यक्तिगत रूप से निपटाना होता है, अन्य ट्रेड से उसे नेट नहीं किया जा सकता, पूर्ण अग्रिम मार्जिन की आवश्यकता होती है और कीमत की सीमा 5% तक सीमित होती है।

Sky Gold के शेयर अब ₹465.3 पर 5% सर्किट में हैं।



डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।