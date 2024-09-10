Nifty Trade Set up: Nifty का किस लेवल पर है सबसे बड़ा Resistance?

सोमवार को निफ्टी इंडेक्स में गिरावट देखी गई, लेकिन यह एक प्रमुख कंजेशन ज़ोन पर सपोर्ट पाने में सफल रहा, जिससे सत्र के अंत तक आंशिक रूप से रिकवरी हुई। हालांकि, रिकवरी के बावजूद, विश्लेषकों का मानना है कि तकनीकी रूप से निफ्टी अभी भी ऊंचे स्तरों पर "sell on rise" की स्थिति में है।

advertisement

एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रुपक डे ने कहा, "इंडेक्स शुरुआती कारोबार के दौरान नीचे फिसला; हालांकि, यह एक पूर्व कंजेशन ज़ोन पर सपोर्ट पाने में सफल रहा। सेशन के अंत तक निफ्टी ने पिछले सत्र की कुछ लॉस को पुनः हासिल कर लिया। हालांकि, तकनीकी रूप से, निफ्टी तब तक 'बेचने' की स्थिति में रहेगा जब तक यह 25,100 से नीचे बना रहता है। ऊपरी स्तर पर, 25,000-25,100 का दायरा निकट अवधि में महत्वपूर्ण रेसिसटेंस का काम कर सकता है, जहां सेलर्स फिर से सक्रिय हो सकते हैं। निचले स्तर पर, सपोर्ट 24,800-24,785 पर है, जिसके नीचे बिकवाली बढ़ सकती है।"

सामान्य बाजार में प्रदर्शन मिला-जुला रहा, जहां FMCG और बैंकिंग सेक्टर में मजबूती दिखी, जबकि ऊर्जा और धातु के शेयरों में दबाव बना रहा। व्यापक इंडेक्स भी दबाव में रहे और उनमें 0.5% से 1% तक की गिरावट दर्ज की गई।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के एसवीपी रिसर्च, अजीत मिश्रा ने रिकवरी की संभावना पर जोर देते हुए कहा, "यह एक सामान्य ठहराव है, और यदि निफ्टी 24,900 से ऊपर बना रहता है, तो यह 25,100-25,200 के दायरे में एक और उछाल ला सकता है। अन्यथा, गिरावट फिर से शुरू हो सकती है। घरेलू बाजार में प्रमुख घटनाओं की कमी के कारण बहुत कुछ वैश्विक बाजारों, विशेष रूप से अमेरिकी बाजारों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।" उन्होंने मौजूदा बाजार अस्थिरता के बीच संतुलित स्थिति बनाए रखने और जोखिम प्रबंधन पर जोर दिया।

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के सीनियर वीपी (रिसर्च) प्रशांत टापसे ने निवेशकों के सतर्क रुख पर ध्यान दिलाते हुए कहा, "बाजारों में बैंकिंग शेयरों में खरीदारी के चलते 4 सत्रों की गिरावट के बाद रिकवरी आई, लेकिन निवेशकों की सतर्कता बनी रही क्योंकि अधिकांश सेक्टोरल शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसका कारण इस महीने के अंत में संभावित अमेरिकी फेड रेट कट को लेकर अनिश्चितता थी।" टापसे ने यह भी बताया कि इस सप्ताह घोषित होने वाले अमेरिकी महंगाई के आंकड़े निवेशकों के लिए अहम होंगे, क्योंकि इससे फेड की नीतिगत दिशा पर स्पष्टता मिल सकती है।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की अनिश्चितता को देखते हुए, विश्लेषक महत्वपूर्ण तकनीकी स्तरों और वैश्विक घटनाओं, विशेष रूप से अमेरिकी बाजार के घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं, जो निकट भविष्य में भारतीय बाजारों की दिशा निर्धारित कर सकते हैं।