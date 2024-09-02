Nifty, Bank Nifty Strategy September 2: आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रणनीति?

आज ऑटो कंपनियों के आंकड़े जारी होंगे, इसके साथ ही पीएमआई आंकड़ें भी जारी होंगे। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी पर आपकी रणनीति क्या हो?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज रिटेल रिसर्च हेड दीपक जसानी के मुताबिक 30 अगस्त को निफ्टी लगातार बारहवें सत्र में उच्च स्तर पर बंद हुआ, जो इसके 1996 में लॉन्च होने के बाद से सबसे लंबी जीत की लकीर है। बंद होने पर, निफ्टी 0.33% या 83.9 अंक बढ़कर 25235.9 पर बंद हुआ। एनएसई पर कैश मार्केट वॉल्यूम पिछले दिन की तुलना में ~71% अधिक था, जो इंडेक्स रीबैलेंसिंग वॉल्यूम के कारण था। ब्रोडर मार्केट सूचकांक निफ्टी से अधिक बढ़े।

30 अगस्त को निफ्टी एक ऊपर के गैप के साथ बढ़ा और रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ। इस प्रक्रिया में इसने एक डोजी जैसा पैटर्न बनाया। साप्ताहिक चार्ट्स पर, निफ्टी 1.66% बढ़ा, जबकि मासिक चार्ट्स पर यह 1.14% बढ़ा। मासिक चार्ट्स पर, निफ्टी ने एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बनाया है, जो आने वाले महीने में संभावित उलटफेर का संकेत देता है। निफ्टी 24971 पर समर्थन ले सकता है जबकि 25400 के स्तर पर निकट अवधि में रेसिस्टेंस हो सकता है।

Market Outlook

सैमको सिक्योरिटीज के धुपेश धमेजा, टेक्निकल एनालिस्ट के मुताबिक निफ्टी ने नई ऊंचाई हासिल की है और मजबूत ऑप्शंस के कारण बाजार का रूख बुलिश है।

शुक्रवार को निफ्टी इंडेक्स 25,268 के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया, एक बुलिश गैप बनाते हुए और 25,235 पर बंद हुआ, जो 25,200 के रेसिस्टेंस से ऊपर है। नए उच्चतम स्तर पर एक डोजी कैंडलस्टिक बनने और पूरे दिन एक दायरे में ट्रेड करने के बावजूद, इंडेक्स ने अपनी मजबूत अपट्रेंड को बनाए रखा है। 75-मिनट के चार्ट पर, निफ्टी ने 25,200 और 25,270 के बीच एक ट्रेडिंग रेंज बनाई है। जो आने वाले सत्रों में महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेगा। इंडेक्स लगातार अपनी महत्वपूर्ण 20-पीरियड अपवर्ड-स्लोपिंग EMAs के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक पाजिटिव संकेत देता है।



ऑप्शंस मार्केट इनसाइट्स:

पिछले हफ्ते ऑप्शंस मार्केट ने अपनी बुलिश मोमेंटम बनाए रखा, जिसमें कॉल्स की तुलना में अधिक पुट्स राइट किए गए। कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को उच्च स्तर पर शिफ्ट किया, जबकि निचले स्तरों पर खरीदारी की। 25,200 पुट (63.51 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) और 25,700 कॉल (43.96 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) पर महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट एक पाजिटिव सेंटीमेंट को दिखाता है। क्योंकि कॉल राइटर्स ने उच्च स्तरों पर समायोजन किया है। पुट-काल रेशियो (PCR) गुरुवार को 1.21 से बढ़कर 1.27 हो गया, जो पुट राइटर्स के डोमिनेंस को दर्शाता है, और पूरे सप्ताह के दौरान PCR में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 25,450 पर मैक्स पेन पॉइंट एक महत्वपूर्ण स्तर है जो निकट अवधि में इंडेक्स की चाल को प्रभावित कर सकता है।

वोलैटिलिटी अपडेट:

इंडिया VIX 2.86% घटकर 13.39 पर आ गया, जो पहले 13.78 था। इस मामूली उतार-चढ़ाव के बावजूद, VIX पूरे सप्ताह 15 से नीचे रहा, जो "डिप्स पर खरीदारी" की रणनीति का समर्थन करता है ।



मार्केट आउटलुक:

बाजार की भावना साइडवेज से बुलिश हो गई है, जो "डिप्स पर खरीदारी" को सपोर्ट करती है। इंडेक्स की डोजी कैंडलस्टिक और 25,200 और 25,270 के बीच संकीर्ण ट्रेडिंग रेंज भविष्य की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण स्तर होंगे। 25,150 और 25,250 के बीच की राइजिंग विंडो निचले स्तरों पर समर्थन का कार्य करेगी, जबकि 25,100 और 25,200 के बीच एग्रेसिव पुट राइटर्स द्वारा बनाई गई पोजीशन्स मजबूत डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं। ऊपर की तरफ, 25,300 से ऊपर बने रहने से मजबूत बुलिश मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है, जिसका अगला लक्ष्य 25,500 हो सकता है।

निफ्टी बैंक

निफ्टी बैंक इंडेक्स 330 अंकों की मजबूत गैप-अप के साथ खुला, लेकिन पूरे सेशन में सुस्त रहा, 51,450-51,250 के संकीर्ण दायरे में ट्रेडिंग करते हुए और 51,351 पर मामूली 0.39% की वृद्धि के साथ लगभग फ्लैट बंद हुआ। निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद, इंडेक्स 51,300 के स्तर से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, जो पिछले चार ट्रेडिंग दिनों के लिए एक रेसिस्टेंस बिंदु रहा है। 75-मिनट के चार्ट पर, इंडेक्स ने एक हायर-हाई और हायर-लो संरचना को बनाए रखा है, और यह अपने 10-दिन और 20-पीरियड EMAs के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो निचले स्तरों पर मजबूत समर्थन प्रदान करता है। 51,000 का स्तर, जहां आक्रामक पुट राइटर्स ने पोजीशन बनाई है, मजबूत डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जिससे "डिप्स पर खरीदारी" की रणनीति तब भी अनुकूल रहती है जब इन सपोर्ट जोन से खरीदारी के अवसर उभरते हैं।

ऑप्शंस मार्केट इनसाइट्स:

ऑप्शंस मार्केट 51,500 कॉल (27.27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) और 51,000 पुट (21.54 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स) पर महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट दिखाता है, जिसमें 51,300-51,400 कॉल्स और 51,000-51,200 पुट्स के आसपास सक्रिय ट्रेडिंग है। पुट-काल रेशियो (PCR) गुरुवार को 0.79 से बढ़कर 0.88 हो गया है, जो एक साइडवेज से बेयरिश भावना का संकेत देता है क्योंकि इंडेक्स ने पिछले चार सत्रों के दौरान 51,400-51,000 के दायरे में ट्रेड किया है, जिससे मोमेंटम में कमी आई है और बुलिश मोमेंटम पर नियंत्रण रखा है।

मार्केट आउटलुक:

निफ्टी बैंक इंडेक्स का आउटलुक साइडवेज से बुलिश बना हुआ है। इंडेक्स 75-मिनट के चार्ट पर हायर-हाई और हायर-लो संरचना को बनाए रखता है और 51,000 के स्तर से ऊपर होल्ड कर रहा है, जहां प्रमुख पुट राइटर्स ने पोजीशन बनाई हैं। इसके अलावा, 10-दिन और 20-पीरियड EMAs के ऊपर ट्रेडिंग करने से 50,900-51,000 के स्तरों के आसपास एक ठोस आधार बनता है। उच्च पक्ष में, 51,400-51,500 एक मजबूत प्रतिरोध क्षेत्र रहा है। जैसा कि इंडेक्स एक संकीर्ण दायरे में ट्रेड करता है, "डिप्स पर खरीदारी" की रणनीति वैध रहती है। आने वाले सप्ताह के लिए, 51,500 एक महत्वपूर्ण स्तर रहेगा, इस स्तर से ऊपर निरंतर ट्रेडिंग से आगे का बुलिश मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है, अन्यथा इंडेक्स 51,000 से 51,500 के दायरे में ट्रेड कर सकता है।



