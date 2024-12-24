HAL, BEL, Bharat Dynamics, Data Patterns जैसे Defence Stocks पर आ गए नए टारगेट

कुछ ब्रोकरेज फर्मों ने डिफेंस स्टॉक Bharat Electronics Ltd (BEL), Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) and Data Patterns (India) Ltd, Bharat Dynamicsपर अपना नजरिया पेश किया है। आइये जानते हैं इन शेयरों पर साल 2025 के लिए क्या नए टारगेट दिए गए हैं।

ब्रोकरेज फर्मों ने चुने हुए सरकारी डिफेंस स्टॉक्स पर बुलिश आउटलुक रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि यह सेक्टर एक आकर्षक निवेश थीम के रूप में उभर रहा है, जो कई ग्रोथ के अवसर और मजबूत नजरिया रखता है।

advertisement

नुवामा ने कहा कि 2025 भारत के लिए एक अहम साल होगा, क्योंकि कुछ बड़े कार्यक्रमों जैसे QRSAM, P-75I, LCA Mark1A और पिनाका के लिए ऑर्डर आने की संभावना है। उनका मानना है कि ये इंडस्ट्री स्थिर रूप से बढ़ सकती है, खासकर वायु सेना और नौसेना के क्षेत्र में। वहीं सप्लाई चेन वैश्विक असमंजस के बीच एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी रहेंगी, जो बांग्लादेश, सीरिया और अब कोरिया में बढ़ रही अस्थिरता के साथ-साथ रूस-यूक्रेन और मध्य पूर्व में भी हैं।

ब्रोकरेज का मानना है कि भारत-यूएस रक्षा सहयोग ट्रंप प्रशासन के तहत बेहतर हो सकता है। उनका कहना है कि इस संदर्भ में रक्षा पैक में हाल की स्टॉक कीमतों में गिरावट एक अच्छा अवसर है, क्योंकि ग्रोथ की कहानी पहले से ही सरकारी टारगेट्स जैसे ₹50,000 करोड़ के रक्षा एक्सपोर्ट और 2030 तक ₹3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन के ऊपर बढ़ रही है। हम विशेष रूप से रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स को प्राथमिकता देते हैं।

Phillip Capital ने कहा कि उसने रक्षा क्षेत्र पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है, और BEL, HAL और Data Patterns जैसे स्टॉक्स को प्रोत्साहित किया है जिनके जोखिम-इनाम प्रोफाइल अनुकूल हैं।

नए टारगेट्स

फिलिप कैपिटल ने कहा कि BEL रक्षा-इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 60 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ अग्रणी है। इसने दिसंबर 2026 के EPS के आधार पर PE 42 गुना निर्धारित किया और 'BUY' रेटिंग के साथ ₹390 का लक्ष्य तय किया।

HAL के लिए, ब्रोकरेज का कहना है कि एक शॉर्ट टर्म में HAL के LCA Mk1A (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A) का भारतीय वायु सेना (IAF) में एंट्री करेगा। इसने दिसंबर 2026 के EPS पर PE 40 गुना निर्धारित किया और 'BUY' रेटिंग के साथ ₹5,500 का लक्ष्य तय किया।

Data Patterns की बात करें तो ब्रोकरेज का मानना है कि रक्षा और एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड खिलाड़ी के रूप में उभरता है, जो अपनी इन-हाउस डिज़ाइन और ग्रोथ विशेषज्ञता का फायदा उठा रहा है। इसने स्टॉक पर 'BUY' रेटिंग के साथ ₹3,400 का टारगेट तय किया।

वहीं यह Solar Industries (टारगेट: ₹12,000) और Bharat Dynamics (टारगेट: ₹1,400) पर न्यूट्रल है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।