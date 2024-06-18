scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNew Stock Idea: आशीष कचोलिया ने किस स्टॉक पर लगाया दांव

New Stock Idea: आशीष कचोलिया ने किस स्टॉक पर लगाया दांव

आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो वाली कंपनी के शेयरों के भाव रॉकेट की स्पीड से भाग गए है। बीते शुक्रवार को आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो वाली कंपनी स्काई गोल्ड लिमिटेड के शेयरों में पांच फीसदी की तेजी दर्ज की गई।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 18, 2024 13:34 IST
आशीष कचोलिया ने किस स्टॉक पर लगाया दांव
आशीष कचोलिया ने किस स्टॉक पर लगाया दांव

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया का पोर्टफोलियो यूं तो चर्चा का विषय बना  रहता है चाहे वो शेयरों में बंपर बिकवाली को लेकर हो या शेयरों में खरीदारी को लेकर हो। कचोलिया के पोर्टफोलियो में शामिल एक स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगा रहा है। कौन सा है वो स्टॉक चलिए जानते है?

advertisement

Also Read: Zomato-Paytm शेयरों में कल होगा बड़ा एक्शन?दोनों कंपनियों के बीच क्या बातचीत हो रही है?

आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो वाली कंपनी स्काई गोल्ड लिमिटेड

आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो वाली कंपनी के शेयरों के भाव रॉकेट की स्पीड से भाग गए है। बीते शुक्रवार को आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो वाली कंपनी स्काई गोल्ड लिमिटेड के शेयरों में पांच फीसदी की तेजी दर्ज की गई। पिछले 1 साल में स्काई गोल्ड के शेयर 286 रुपए के लेवल से 340 फ़ीसदी की मजबूती पर 1337 रुपए के लेवल को पार कर चुके हैं। स्काई गोल्ड लिमिटेड के ग्राहकों में मालाबार गोल्ड, जॉयल्युकास, सेनको, खजाना ज्वेलर्स, खीमजी, कल्याण ज्वेलर्स, जीआरटी जैसी कंपनियों जैसे बड़े-बड़े नाम शामिल है। शुक्रवार को निवेशकों की भारी दिलचस्पी के बीच स्काई गोल्ड लिमिटेड के शेयरों की जमकर खरीदारी हुई और यह शेयर अपर सर्किट पर पहुंच गया। पिछले 6 महीने में स्काई गोल्ड लिमिटेड के शेयर 20 फीसदी रिटर्न दे चुके हैं. स्काई गोल्ड लिमिटेड ने शानदार तिमाही नतीजे जारी किए हैं।

Also Watch: ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में फिर आई तेजी, स्टॉक 5% भागा

कंपनी का रेवेन्यू 513 करोड़ रुपए को पार कर गया

पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 513 करोड़ रुपए को पार कर गया है जिसमें साल दर साल आधार पर 90 फ़ीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है। कंपनी का EBITA यानी कामकाजी मुनाफा 27 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है जबकि टैक्स चुकाने के बाद मुनाफा साल दर साल आधार पर 124 फीसदी बढ़कर 13.61 करोड़ रुपए पर रहा है। आइये जानते है कि कंपनी क्या काम करती है? इस कंपनी शुरुआत 2008 में हुई थी। स्काई गोल्ड लिमिटेड सोने की ज्वैलरियों को डिजाइन करती है। ये कंपनी हीरे की कटिंग में भी लगी हुई है।

स्काइ गोल्ड लिमिटेड

स्काइ गोल्ड लिमिटेड के शेयरों ने निवेशकों मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में स्काई गोल्ड के शेयर 286 रुपए के लेवल के साथ 340 फीसदी की मजबूती आई और 1337 रुपए के लेवल को पार कर चुके हैं। दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया की इस कंपनी में 3.05 फीसदी हिस्सेदारी है।  कंपनी के ग्राहकों में बड़े गोल्ड चेन शामिल हैं। स्काई गोल्ड लिमिटेड के ग्राहकों में मालाबार गोल्ड, जॉयल्युकास, सेनको, खजाना ज्वेलर्स, खीमजी, कल्याण ज्वेलर्स, जीआरटी जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं।

advertisement

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 18, 2024