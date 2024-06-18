New Stock Idea: आशीष कचोलिया ने किस स्टॉक पर लगाया दांव

शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया का पोर्टफोलियो यूं तो चर्चा का विषय बना रहता है चाहे वो शेयरों में बंपर बिकवाली को लेकर हो या शेयरों में खरीदारी को लेकर हो। कचोलिया के पोर्टफोलियो में शामिल एक स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगा रहा है। कौन सा है वो स्टॉक चलिए जानते है?

आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो वाली कंपनी स्काई गोल्ड लिमिटेड

आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो वाली कंपनी के शेयरों के भाव रॉकेट की स्पीड से भाग गए है। बीते शुक्रवार को आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो वाली कंपनी स्काई गोल्ड लिमिटेड के शेयरों में पांच फीसदी की तेजी दर्ज की गई। पिछले 1 साल में स्काई गोल्ड के शेयर 286 रुपए के लेवल से 340 फ़ीसदी की मजबूती पर 1337 रुपए के लेवल को पार कर चुके हैं। स्काई गोल्ड लिमिटेड के ग्राहकों में मालाबार गोल्ड, जॉयल्युकास, सेनको, खजाना ज्वेलर्स, खीमजी, कल्याण ज्वेलर्स, जीआरटी जैसी कंपनियों जैसे बड़े-बड़े नाम शामिल है। शुक्रवार को निवेशकों की भारी दिलचस्पी के बीच स्काई गोल्ड लिमिटेड के शेयरों की जमकर खरीदारी हुई और यह शेयर अपर सर्किट पर पहुंच गया। पिछले 6 महीने में स्काई गोल्ड लिमिटेड के शेयर 20 फीसदी रिटर्न दे चुके हैं. स्काई गोल्ड लिमिटेड ने शानदार तिमाही नतीजे जारी किए हैं।

कंपनी का रेवेन्यू 513 करोड़ रुपए को पार कर गया

पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 513 करोड़ रुपए को पार कर गया है जिसमें साल दर साल आधार पर 90 फ़ीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है। कंपनी का EBITA यानी कामकाजी मुनाफा 27 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है जबकि टैक्स चुकाने के बाद मुनाफा साल दर साल आधार पर 124 फीसदी बढ़कर 13.61 करोड़ रुपए पर रहा है। आइये जानते है कि कंपनी क्या काम करती है? इस कंपनी शुरुआत 2008 में हुई थी। स्काई गोल्ड लिमिटेड सोने की ज्वैलरियों को डिजाइन करती है। ये कंपनी हीरे की कटिंग में भी लगी हुई है।

स्काइ गोल्ड लिमिटेड

