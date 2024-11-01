Train Ticket Booking के नए नियम लागू, 5 खास बातों का रखें ध्यान

भारतीय रेलवे ने अपनी टिकटिंग पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसका मतलब ये कि ट्रेन टिकटों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) को 120 दिनों से घटाकर अब 60 दिन कर दिया गया है। यह नया नियम आज 1 नवंबर 2024 से प्रभावी है। जिन यात्रियों ने पहले से अपने टिकट बुक कर लिए हैं, उन पर इस बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे अपने यात्रा कार्यक्रम के अनुसार जारी रख सकते हैं।

मंत्रालय के मुताबिक ट्रेन बुकिंग के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) वास्तविक यात्रियों को बढ़ावा देने के लिए आई है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह बदलाव यात्री मांग को दर्शाने के लिए है, क्योंकि लगभग 21 प्रतिशत आरक्षण जो 61 से 120 दिन पहले किए गए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया था और 5 प्रतिशत यात्री अपने यात्रा के लिए उपस्थित नहीं हुए।

5 अहम बातें

1. मंत्रालय ने कहा कि कुछ दिन के समय की एक्सप्रेस ट्रेनों जैसे ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस को एडवांस रिजर्वेशन के लिए निम्न समय सीमा का पालन करना जारी रहेगा।

2. विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में बदलाव नहीं होगा।

3. 31 अक्टूबर 2024 से पहले 120-दिन की एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के तहत की गई मौजूदा बुकिंग मान्य रहेगी। नए 60 दिनों के ARP से परे किए गए आरक्षण अभी भी रद्द करने के लिए पात्र होंगे।

4. मंत्रालय ने यह भी कहा कि नई नीति का उद्देश्य उन यात्रियों की समस्या से निपटना है जो टिकट रद्द किए बिना उपस्थित नहीं होते, जिससे अक्सर धोखाधड़ी और पहचान की चोरी होती है।

5. उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने अपने बयान में यह भी कहा कि 1995-1998 के दौरान, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 30 दिनों तक कम थी।