NBCC इंडिया Q2 परिणाम 2024: रिजल्ट के बाद शेयर में कितनी तेजी की तैयारी?

NBCC इंडिया ने 13 नवंबर 2024 को वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपनी दूसरी तिमाही के परिणाम घोषित किए, जिसमें शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया। कंपनी की टॉपलाइन में सालाना आधार पर 19.75% की बढ़ोतरी हुई। इस तिमाही में कंपनी ने ₹122.12 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 53.43% अधिक है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 16, 2024 10:37 IST
NBCC इंडिया Q2 परिणाम 2024:

NBCC इंडिया ने 13 नवंबर 2024 को वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपनी दूसरी तिमाही के परिणाम घोषित किए, जिसमें शानदार प्रदर्शन दर्ज किया गया। कंपनी की टॉपलाइन में सालाना आधार पर 19.75% की बढ़ोतरी हुई। इस तिमाही में कंपनी ने ₹122.12 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 53.43% अधिक है।

कुल राजस्व

तिमाही के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹2458.73 करोड़ रहा।

पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि

NBCC इंडिया ने पिछली तिमाही की तुलना में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की है।

राजस्व में 14.67% की बढ़ोतरी हुई।
मुनाफा 16.72% बढ़ा।
यह सकारात्मक रुझान कंपनी की मजबूत परिचालन क्षमता और बाजार में बढ़ती मांग को दर्शाता है।

ऑपरेटिंग इनकम में जबरदस्त सुधार

कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम तिमाही-दर-तिमाही 9.13% और सालाना आधार पर 241.55% बढ़ी। यह इसके प्रभावी प्रोजेक्ट प्रबंधन और निष्पादन क्षमता का संकेत है।

खर्चों में मामूली वृद्धि

हालांकि, कंपनी के सेलिंग, जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव (SG&A) खर्चों में तिमाही-दर-तिमाही 0.58% और सालाना आधार पर 5.56% की वृद्धि दर्ज की गई। यह परिचालन लागत में हल्की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

शेयर पर प्रभाव

NBCC के ये मजबूत वित्तीय परिणाम शेयर बाजार में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और लाभप्रदता में बढ़ोतरी निवेशकों का विश्वास बढ़ा सकती है, जिससे शेयर में तेजी आने की संभावना है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
