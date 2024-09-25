scorecardresearch
IPO से पहले ही NSE ने मचाई धूम! वैल्यूएशन हुआ डबल

National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) की प्राइवेट मार्केट में वैल्यूएशन पिछले चार महीनों में दोगुना होकर 36 अरब डॉलर हो गई है, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि अगले साल की पहली तिमाही में इसका IPO आ सकता है।

Harsh Verma
Sep 25, 2024
SEBI told HC that it had not imposed any conditions on NSE, such as maintaining a glitch-free operation for a year.

National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) की प्राइवेट मार्केट में वैल्यूएशन पिछले चार महीनों में दोगुना होकर 36 अरब डॉलर हो गई है, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि अगले साल की पहली तिमाही में इसका IPO आ सकता है। 

मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के अनलिस्टेड शेयरों की खूब मांग है, क्योंकि वेल्थ मैनेजर्स  के अमीर क्लाइंट NSE का हिस्सा अपने पास रखना चाहते हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शेयरों की डिमांड, सप्लाई से कहीं अधिक है, हाल ही में ये शेयर 5,700 रुपये से 6,500 रुपये के बीच बेचे गए हैं।

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कंपनी की वैल्यूएशन आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है जब लिस्टिंग योजनाएं आगे बढ़ेंगी। NSE अगले साल की शुरुआत तक IPO के लिए दस्तावेज़ तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन संभावित लिस्टिंग में अभी भी ज्यादा समय लग सकता है।

आपको बता दें कि NSE एक्सचेंज, जिसे बड़े निवेशकों जैसे कि LIC और कैनेडा पेंशन योजना निवेश बोर्ड से समर्थित किया गया है। सबसे पहली बार NSE ने 2016 में IPO के लिए कागजात दाखिल किए थे। सार्वजनिक होने की योजना को उस समय झटका लगा जब SEBI ने इसे 6 महीने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में बेन कर दिया और इसे एक जुर्माना देने का आदेश दिया। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 25, 2024