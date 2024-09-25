IPO से पहले ही NSE ने मचाई धूम! वैल्यूएशन हुआ डबल

National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) की प्राइवेट मार्केट में वैल्यूएशन पिछले चार महीनों में दोगुना होकर 36 अरब डॉलर हो गई है, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि अगले साल की पहली तिमाही में इसका IPO आ सकता है।

मौजूदा वक्त में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के अनलिस्टेड शेयरों की खूब मांग है, क्योंकि वेल्थ मैनेजर्स के अमीर क्लाइंट NSE का हिस्सा अपने पास रखना चाहते हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स के मुताबिक इन शेयरों की डिमांड, सप्लाई से कहीं अधिक है, हाल ही में ये शेयर 5,700 रुपये से 6,500 रुपये के बीच बेचे गए हैं।

advertisement

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कंपनी की वैल्यूएशन आने वाले महीनों में और बढ़ सकती है जब लिस्टिंग योजनाएं आगे बढ़ेंगी। NSE अगले साल की शुरुआत तक IPO के लिए दस्तावेज़ तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन संभावित लिस्टिंग में अभी भी ज्यादा समय लग सकता है।

आपको बता दें कि NSE एक्सचेंज, जिसे बड़े निवेशकों जैसे कि LIC और कैनेडा पेंशन योजना निवेश बोर्ड से समर्थित किया गया है। सबसे पहली बार NSE ने 2016 में IPO के लिए कागजात दाखिल किए थे। सार्वजनिक होने की योजना को उस समय झटका लगा जब SEBI ने इसे 6 महीने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में बेन कर दिया और इसे एक जुर्माना देने का आदेश दिया।