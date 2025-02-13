scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNatco Pharma Share Price : औंधे मुंह गिरा फार्मा स्टॉक! ऐसा क्या हो गया?

Natco Pharma Share Price : औंधे मुंह गिरा फार्मा स्टॉक! ऐसा क्या हो गया?

Natco Pharma Limited के शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करीब 18% टूटकर कारोबार कर रहा है। जानिए क्या है कारण

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Feb 13, 2025 11:43 IST

Natco Pharma Share Price : गुरुवार को फार्मा सेक्टर की कंपनी Natco Pharma Limited के शेयर में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह 11:24 बजे तक कंपनी का शेयर करीब 18% टूटकर कारोबार कर रहा है। कल यानी बुधवार को ही कंपनी ने अपने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड की भी घोषणा की थी। चलिए जानते हैं आखिर Natco Pharma का शेयर क्यों गिर रहा है। 

Natco Pharma Share Price

सुबह 11:24 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 17.67% या 215 रुपये गिरकर 1001.65 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 17.87% या 217.80 रुपये टूटकर 1,001 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

क्यों गिर रहा स्टॉक?

दरअसल Natco Pharma के खराब अक्टूबर-दिसंबर तिमाही (Q3) नंबर्स के कारण आज स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 

Natco Pharma Q3 Results

Q3 में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 38% गिरकर 132.4 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 212.7 करोड़ रुपये था। वहीं कंपनी का PAT मार्जिन दिसंबर तिमाही में 20.3% रहा जो एक साल पहले की समान अवधि में 26.7% था। 

Q3 में कंपनी का रेवेन्यू 18.16% गिरकर 651.1 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले कि समान अवधि में 795.6 करोड़ रुपये था। वहीं कंपनी का EBITDA इस दौरान सालाना आधार पर 29.49% गिरकर 215.1 करोड़ रुपये रहा। 

Natco Pharma Dividend 

कंपनी ने निवेशकों के लिए 75% का अंतरिम डिविडेंड यानी 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 1.75 रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की है।

Natco Pharma Dividend Record Date

कंपनी ने तय डिविडेंड के लिए मंगलवार 18 फरवरी को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। 

Natco Pharma Dividend Payment Date

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुतबाकि कंपनी अंतरिम डिविडेंड की पेमेंट 28 फरवरी 2025 से देना शुरू करेगी। 

Natco Pharma Dividend History

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले नवंबर 2024 में 1.5 रुपये का डिविडेंड, अगस्त 2024 में 3 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2024 में 1.25 रुपये का डिविडेंड और नवंबर 2023 में 1.25 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।

