NAPS Global India IPO: पैसा लगाने का एक और मौका! आज से खुला सब्सक्रिप्शन - चेक करें GMP, Price Band और अन्य डिटेल
कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 13.20 लाख शेयरों की पेशकश कर रही है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) और अन्य आईपीओ डिटेल।
NAPS Global India IPO: टेक्सटाइल का होलसेल इंपोर्टर NAPS Global India Limited का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। यह एक SME आईपीओ है जिसका इश्यू साइज 11.88 करोड़ रुपये का है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है और इसमें कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है।
NAPS Global India IPO Dates
इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आज यानी 4 मार्च से खुला है जो 6 मार्च को बंद होगा।
NAPS Global India IPO Price Band
कंपनी ने इस आईपीओ का फिक्स प्राइस, 90 रुपये रखा है।
NAPS Global India IPO Lot Size
कंपनी ने इस ऑफर का लॉट साइज 1600 शेयरो का रखा है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 1,44,000 रुपये का निवेश करना होगा।
NAPS Global India IPO Registrar
Cameo Corporate Services Limited इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।
NAPS Global India IPO Allotment Date
इस आईपीओ का अलॉटमेंट 7 मार्च 2025 को हो सकता है।
NAPS Global India Latest GMP
ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटो के मुताबिक इस आईपीओ का आज का जीएमपी 0 रुपये है। इस हिसाब से इस आईपीओ कि लिस्टिंग इसके आईपीओ प्राइस 90 रुपये पर हो सकती है।
NAPS Global India के बारे में
कंपनी टेक्सटाइल की थोल इंपोर्टर है और महाराष्ट्र के गार्मेंट मैन्यूफैक्चरिंग सप्लाई चेन में प्रमुख खिलाड़ी है। फैब्रिक्स और गारमेंट्स में कंपनी के प्रोडक्ट में सूती कपड़े, मुलायम मखमली कपड़े, बुना हुआ कपड़ा, मैन मेड, लिनन के कपड़े, महिला के टॉप्स, पुरुष शर्ट और टी-शर्ट और बच्चों के जींस शामिल है।
NAPS Global India: कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?
कंपनी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल Capex को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए करेगी।