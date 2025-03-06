NAPS Global India IPO : पैसे लगाने का आज आखिरी मौका! कैसा है सब्सक्रिप्शन स्टेटस? | GMP, Allotment Date

NAPS Global India IPO GMP : SME आईपीओ NAPS Global India को सब्सक्राइब करने का आज तीसरा और आखिरी दिन है। कंपनी ने इस आईपीओ का फिक्स प्राइस रखा है। NAPS Global India Limited टेक्सटाइल की होलसेल इंपोर्टर है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 13.20 लाख शेयरों की पेशकश कर रही है। इस आईपीओ का साइज 11.88 करोड़ रुपये का है।

advertisement

अगर इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसका सब्सक्रिप्शन ठंडा रहा है। 5 मार्च के शाम 6 बजे तक के डेटा के मुताबिक Qualified Institutional Buyers (QIB) ने इस ऑफर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। Non-Institutional Investor (NII) ने 0.17 गुना और Retail Individual Investor (RII) ने 0.76 गुना सब्सक्राइब किया है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) और अन्य आईपीओ डिटेल।

NAPS Global India IPO: सब्सक्राइब करने का आज आखिरी दिन?

इस SME आईपीओ का सब्सक्रिप्शन आज यानी 6 मार्च को बंद होने जा रहा है। इसका सब्सक्रिप्शन 4 मार्च को खुला था।

NAPS Global India IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ का फिक्स प्राइस, 90 रुपये रखा है।

NAPS Global India IPO Lot Size

कंपनी ने इस ऑफर का लॉट साइज 1600 शेयरो का रखा है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 1,44,000 रुपये का निवेश करना होगा।

NAPS Global India Latest GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटो के मुताबिक इस आईपीओ का आज का जीएमपी 0 रुपये है। इस हिसाब से इस आईपीओ कि लिस्टिंग इसके आईपीओ प्राइस 90 रुपये पर हो सकती है।

NAPS Global India IPO Registrar

Cameo Corporate Services Limited इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

NAPS Global India IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट 7 मार्च 2025 को हो सकता है।

NAPS Global India IPO Listing Date

इस आईपीओ की लिस्टिंग 11 मार्च 2025 को हो सकती है।

NAPS Global India के बारे में

कंपनी टेक्सटाइल की थोल इंपोर्टर है और महाराष्ट्र के गार्मेंट मैन्यूफैक्चरिंग सप्लाई चेन में प्रमुख खिलाड़ी है। फैब्रिक्स और गारमेंट्स में कंपनी के प्रोडक्ट में सूती कपड़े, मुलायम मखमली कपड़े, बुना हुआ कपड़ा, मैन मेड, लिनन के कपड़े, महिला के टॉप्स, पुरुष शर्ट और टी-शर्ट और बच्चों के जींस शामिल है।