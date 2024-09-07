इस 60 रुपए वाले मल्टीबैगर स्टॉक ने फिर पकड़ी रफ्तार!

scorecardresearch
पिछले एक साल में 150 प्रतिशत भागने वाले स्टॉक में एक बार फिर धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले दो दिनों से Nandan Denim का स्टॉक 28 प्रतिशत भाग चुका है। दो दिनों में ये स्टॉक 45.54 रुपए से बढ़कर 59.32 रुपए के लेवल पर आ चुका है।

Harsh Verma
New Delhi,UPDATED: Sep 7, 2024 11:15 IST
पिछले एक साल में 150 प्रतिशत भागने वाले स्टॉक में एक बार फिर धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले दो दिनों से Nandan Denim का स्टॉक 28 प्रतिशत भाग चुका है। दो दिनों में ये स्टॉक 45.54 रुपए से बढ़कर 59.32 रुपए के लेवल पर आ चुका है। इस स्टॉक का 52-wk high 59.95 रुपए है, ये इसके बेहद करीब पहुंच। पिछले एक साल में स्टॉक 137.76% से ज्यादा चल चुका है।

कंपनी के रिजल्ट्स

अगर कंपनी के रिजल्ट्स पर नजर डालें तो जुलाई में नंदन डेनिम ने प्रॉफिट में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। कंपनी ने जून क्वार्टर 2024 में 7.49 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 1.70 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है। रेवेन्यू की बात की जाए तो सालाना आधार पर 30% बढ़कर 721 करोड़ रुपये आ गया है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में ये 553 करोड़ रुपये था।

कंपनी का बिजनेस मॉडल

Nandan Denim की बात की जाए तो ये भारत की प्रमुख और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी डेनिम मैन्युफैक्चरर है, जो दुनिया के 27 देशों और प्रमुख भारतीय रिटेल सेलर्स के बड़े क्लाइंट बेस को पूरा करती है। हाल ही में नंदन डेनिम्स लिमिटेड ने 10-फॉर-1 स्टॉक स्प्लिट का एलान किया था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक मौजूदा 10 रुपये के शेयर को 1 रुपये के 10 नए शेयरों में बांटा  जाएगा। रिकॉर्ड डेट का एलान अभी होना बाकी है।

कंपनी के फंडामेंटल्स

Nandan Denim का मार्केट कैप देखें तो 855 करोड़ रुपए का है। Stock P/E को देखें तो ये पीयर्स कंपनियों के मुकाबले 16.8 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 सालों में Compounded Profit Growth168% रही है। कंपनी पर कर्जा करीब 330 करोड़ रुपए का है। Shareholding Pattern को देखें तो Promoters की हिस्सेदारी 58.46% है तो वहीं FIIs की होल्डिंग 0.60% है।

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीद या बिक्री की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश से पहले SEBI एडवाइजर से राय जरूर लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
