Muthoot Finance Dividend: हो गया ऐलान! 260% का मोटा डिविडेंड देगी कंपनी, चेक करें RECORD DATE

Muthoot Finance Dividend: दिग्गज NBFC कंपनी Muthoot Finance Ltd ने आज शेयरधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है जिसके बाद कंपनी का शेयर आज दोपहर 1:16 बजे तक 4% से अधिक चढ़कर ट्रेड कर रहा था। कंपनी ने आज अपने निवेशकों के लिए वित्त वर्ष 25 के लिए 260% के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है।

कंपनी ने पहले ही इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दिया था। चलिए जानते है हर शेयर पर आपकी कितनी कमाई होगी और आपके खाते में कब तक पैसे आएंगे?

Muthoot Finance Dividend

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स ने शेयरधारकों के लिए 260% का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर निवेशकों को 26 रुपये का डिविडेंड देगी।

Muthoot Finance Dividend Record Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 25 अप्रैल 2025 है। इसका मतलब अगर आज के दिन तक आपके पास कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।

Muthoot Finance Dividend Payment Date

कंपनी ने बताया कि डिविडेंड की पेमेंट इसकी घोषणा के 30 दिन के अंदर तक कर देगी। इस हिसाब से डिविडेंड की पेमेंट 21 मई 2025 तक हो सकती है।

Muthoot Finance Dividend History

BSE पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी ने पिछली बार मई 2024 में 24 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2023 में 22 रुपये का डिविडेंड, अप्रैल 2022 और अप्रैल 2021 में 20-20 रुपये का डिविडेंड दिया था।

Muthoot Finance Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1:16 बजे तक एनएसई पर 4.19% या 88.40 रुपये की तेजी के साथ 2,200 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 4.19% या 88.40 रुपये की तेजी के साथ 2199.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था।